Nawet 30 tys. zł za przeróbkę roweru. Szczególnie jeden urząd jest bezlitosny w karaniu

Polskie miasta i miasteczka zostały opanowane przez rowery elektryczne. Zaraz po hulajnogach elektrycznych. Jednakże nie wszystkie rowery elektryczne są rowerami. Co je wyróżnia? I czym tak naprawdę są?

REKLAMA

Zobacz wideo Bezczelna kradzież w sylwestra. Weszli do sklepu i wyciągnęli dwa elektryczne rowery

Rower rowerowi nierówny

Prawo o ruchu drogowym, konkretnie definiuje, czym jest rower. Znajdziemy ją w art. 2 pkt 47: "rower — pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h".

Na rynku obecne są dwa typy "rowerów elektrycznych": pierwszy rozpędzający się do 25 km/h, drugi osiągający prędkość maksymalną 45 km/h, przez co staje się motorowerem. Zatem nie spełnia wymogu postawionego w definicji z wyżej zacytowanej ustawy. Co więcej, jeśli użytkownik roweru przerobi swój rower, aby osiągał wyższą prędkość i do przyspieszania wykorzysta jedynie manetki, również zostanie zakwalifikowany jako motorower.

Właśnie takich użytkowników coraz częściej policja wychwytuje na chodnikach i nakłada wysokie kary. Grzywna może wynosić nawet 30 tys. zł za nielegalne przerobienie roweru elektrycznego. A to nie koniec problemów takiej osoby.

Co jeszcze grozi osobie, która przekonwertuje rower na motorower?

Jeśli już rower został przerobiony i nosi znamiona motoroweru, wtedy obowiązują jego właściciela zupełnie inne przepisy. Po pierwsze na prowadzenie takiego pojazdu wymagane jest prawo jazdy kategorii AM. Co jednak ważne, przepis ten nie obowiązuje osób, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2023 roku. Osoba schwytana na prowadzeniu motoroweru bez uprawnień musi liczyć się z kolejną grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów.

To nie wszystko. Jeśli już umówimy o motorowerze, to taki pojazd musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Brak takiego grozi karą, która jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tym momencie kara za brak OC do trzech dni wynosi 310 zł, od 4 do 14 dni 780 zł, a powyżej 14 dni aż 1560 zł. Jak widać przerobienie roweru elektrycznego na de facto motorower, będzie skutkować wysoką karą jeśli zostanie się złapanym.