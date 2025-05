Gdzie są najnowsze odcinkowe pomiary prędkości? Każdy kierowca powinien to wiedzieć

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) względem tradycyjnego fotoradaru ma jedną istotną zaletę - pozwala wymusić na kierowcy zachowanie na dłuższym odcinku trasy stałej prędkości zgodnej z ustalonym ograniczeniem. Urządzenia te bowiem mierzą czas, w jakim zmotoryzowany pokonał odległość pomiędzy kamerami ustawionymi na początku i końcu monitorowanego odcinka. Jeżeli wynik pomiaru jest krótszy, niż wskazywałoby na to ograniczenie, kierowca otrzymuje mandat stosowny do przekroczenia dozwolonej prędkości. Jak łatwo się domyślić, system ten jest niezwykle skuteczny.

REKLAMA

Zobacz wideo

Odcinkowe pomiary prędkości. Urządzenie na autostradzie A4 rekordzistą

Jak wynika z danych przedstawionych przez CANARD, w samym tylko 2024 roku urządzenia odnotowały aż 371 074 przypadki przekroczenia prędkości. Prawdziwym rekordzistą jest system zainstalowany na autostradzie A4 na odcinku Kostomłoty – Kąty Wrocławskie. Urządzenie, które zamontowano w lipcu 2023 roku, w ubiegłym roku zanotowało aż 81 529 wykroczeń. Nie dziwi więc fakt, że CANARD planuje już montaż kolejnych OPP. Jakiś czas temu podpisano umowę na dostarczenie 43 nowych systemów. W lutym oraz marcu na naszych drogach przybyło pięć takich zestawów. Gdzie można się na nie natknąć?

Nowe OPP w całej Polsce. Oto lokalizacje nowych urządzeń

W tym roku OPP zawitało na DW801 w woj. lubelskim, a dokładnie między Matygami a m. Gołąb. Urządzenie poluje na kierowców od 5 lutego na odcinku o długości ok. 5,6 km, na którym to obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Drugi zestaw ustawiony został 7 lutego na DK9 w Nowej Dębie (woj. podkarpackie). Kierowcy muszą się pilnować na odcinku o długości ponad 1,8 km. Obowiązuje tam standardowe ograniczenie wynoszące 50 km/h.

Pod koniec miesiąca, dokładnie 27 lutego, OPP swoją służbę rozpoczął również na ponad 11-kilometrowym odcinku autostrady A2 między węzłem Konin Wschód a MOP Kuny (woj. wielkopolskie). Kierowcy osobówek mogą mknąć tam z prędkością maks. 140 km/h, natomiast prowadzący pojazdy ciężarowe maks. 80 km/h.

W marcu OPP zawitał na DK20 na odcinku Borcz - Babi Dół w woj. pomorskim, a także na ekspresówce S14 Pterykozy - Dobroń w woj. łódzkim. W przypadku pierwszej lokalizacji pomiar odbywa się na odcinku 2,7 km, na którym obowiązuje ograniczenie do 90 km/h dla osobówek oraz 70 km/h dla ciężarówek. W przypadku trasy S14 monitorowany fragment ma długość 5,4 km. Kierowcy samochodów osobowych muszą zachowywać prędkość 110 km/h (jezdnia w kierunku Wrocławia) lub 120 km/h (kierunek Łódź), natomiast pojazdy ciężarowe - 80 km/.h.

Mandaty za przekroczenie prędkości

Kierowcy przekraczający prędkość muszą liczyć się z często dotkliwymi dla portfela mandatami. Nieważne, czy zostali przyłapani przez fotoradar, OPP czy też namierzeni przez funkcjonariusza drogówki - stawki pozostają na jednakowym poziomie. Aktualny taryfikator prezentuje się następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – 100 zł i 2 pkt. karne,

o 16–20 km/h – 200 zł i 3 pkt. karne,

o 21–25 km/h – 300 zł i 5 pkt. karnych,

o 26–30 km/h – 400 zł i 7 pkt. karnych,

o 31–40 km/h – 800 zł/1600 zł i 9 pkt. karnych,

o 41–50 km/h – 1000 zł/2000 zł i 11 pkt. karnych,

o 51–60 km/h – 1500 zł/3000 zł i 13 pkt. karnych,

o 61–70 km/h – 2000 zł/4000 zł i 14 pkt. karnych,

powyżej 70 km/h – mandat 2500 zł/5000 zł i 15 pkt. karnych.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h działa zasada recydywy. Jeżeli kierowca zostanie przyłapany na tym samym wykończeniu ponownie w ciągu dwóch lat, stawka mandatu wzrasta dwukrotnie.