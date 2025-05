Aż 22 km nowej drogi ekspresowej, która ominie obszar Natura 2000. Tak przygotowują się do budowy S11

Odcinek, do którego złożono wniosek ZRID, będzie mieć 22 km i przebiega od Obornik do Poznania. Co jednak najważniejsze jest to fragment drogi ekspresowej S11, który ostatecznie będzie omijać obszar Natura 2000.

Kto wykona nową trasę S11?

Umowę na realizację wspomnianego odcinka GDDKiA podpisało 4 lipca 2024 roku, a wykonawcą tego zadania jest Grupa Mirbud. Wartość umowy to ponad 853 mln zł. Po uzyskaniu ZRID firma będzie mogła ruszyć na plac budowy. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w II kwartale 2028 r.

W lutym tego roku został złożony inny wniosek ZRID dotyczący innego fragmentu S11. Chodzi o obwodnicę Kępna, którą również buduje Mirbud. Wykonawcą jest Grupa Mirbud. Inwestycja, o wartości ponad 69 mln zł, realizowana jest w latach 2024-2027 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Co planowane jest w ramach budowy S11 Oborniki — Poznań?

Droga ekspresowa S11 między Obornikami a Poznaniem, będzie przebiegać po wschodniej stronie miejscowości Rożnowo, Kowanowo, Oborniki, Ocieszyn i Świerkówki oraz po stronie zachodniej miejscowości Łukowo, Gołaszyn i Chludowo. Ominie również tereny Natura 2000 znajdujące się w okolicy rzeki Warty.

Na wysokości Obornik zbudowany zostanie nowy most, który ma zapewnić bezpieczną przeprawę przez Wartę w ciągu S11. Odcinek włączy się do istniejącego już węzła Poznań Północ i zachodniej obwodnicy Poznania.

Inwestycja przewiduje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu czy budowę dwóch węzłów drogowych (Oborniki oraz Chludowo). Wykonawca został zobowiązany również do budowy dróg do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego, a także przebudowę istniejących dróg, które kolidują z drogą ekspresową. Powstanie także 38 obiektów inżynierskich, dwa MOP-y Oborniki Wschód oraz Oborniki Zachód.

Droga Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik stanowi fragment drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg – Poznań. Droga jest również istotna ze względu na wartości obronne. Ma zapewnić dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku i jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina.