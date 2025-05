Nie dojechali na zlot. W tej samej kolizji uczestniczyły aż cztery różne BMW

Do nietypowego wypadku doszło w sobotę 3 maja ok. godz. 7.00 w miejscowości Wielka Nieszawka (woj. kujawsko-pomorskie, niedaleko Torunia). Na jednej z lokalnych dróg zderzyły się aż cztery samochody. Co ciekawe, wszystkie to egzemplarze modeli marki BMW.

Poczwórna kolizja samochodów BMW pod Toruniem

Na zdjęciach udostępnionych na Facebooku przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej możemy zobaczyć ustawione w rządku niebieskie coupe serii 3 E92, czarne egzemplarze serii 5 E60 i serii 3 E46, oraz szarą "jedynkę" E87. Jak łatwo można zauważyć, dwie ostatnie maszyny ucierpiały najbardziej.

Jak wynika z ustaleń policji, kierowca niebieskiego pojazdu miał gwałtownie zahamować, a jadący za nim nie zdążyli w porę zareagować, co doprowadziło do poczwórnej stłuczki. Niestety, w wyniku zdarzenia ucierpiała jedna osoba, która została przetransportowana do szpitala na obserwację. Zdaniem stróżów prawa, o kolizji zadecydowało "niedostosowanie prędkości i odległości między samochodami". Wydaje się więc, że stereotypowe siedzenie na zderzaku, tak często przypisywane kierowcom BMW, w końcu się zemściło...

Prowadzący auta bawarskiej marki prawdopodobnie zmierzali na zlot "Majówka z BMW", który tego samego dnia odbywał się w Toruniu. Można zatem podejrzewać, że stłuczka musiała zaboleć ich podwójnie - w końcu nie trafiło jedynie na zwykłych kierowców i użytkowników pojazdów, a fanów, czy nawet miłośników pojazdów z biało-niebieską szachownicą na masce.

Toruńska policja podsumowuje długi majowy weekend

Rzecz jasna "Majówka z BMW" zainteresowała nie tylko fanów marki, ale również toruńską drogówkę, która przeprowadzała liczne kontrole drogowe. Jak się niestety okazało, wielu kierowców zmierzających na wydarzenie, kierowało pojazdami zmodyfikowanymi niezgodnie z przepisami. Podczas działań, funkcjonariusze toruńskiego ruchu drogowego skontrolowali 127 samochodów, wystawili prawie 110 mandatów karnych za wykroczenia, a 47 kierowców straciło dowody rejestracyjne.

W czasie całego majowego weekendu toruńska policja odnotowała łącznie jeden wypadek drogowy (zdarzenie w miejscowości Świętosław - kierowca fiata zignorował znak "Stop" i potrącił motorowerzystę) oraz 46 kolizji. Ponadto w czasie "majówki" stróże prawa zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego, a także zatrzymali 10 praw jazdy, w tym pięć za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym.