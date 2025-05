Koń wygrywa z elektrycznym samochodem. Tak jeździ się nad Morskie Oko z Zakopanego

Majówka za nami, a w polskie Tatry przyjechali turyści. Oczywiście nie mogło zabraknąć wycieczki nad Morskie Oko, które jest kontrowersyjnym kierunkiem ze względu na wykorzystanie wozów transportujących turystów, do których zaprzęgnięte są konie. W tym roku można było pojechać również elektrycznym busem. Z takiej opcji skorzystało jedynie... 40 turystów.

Ile kosztuje przejazd elektrycznym busem?

Postój czterech busów, które jeżdżą na trasie do Morskiego Oka, mieści się obok Centrum Edukacyjnego Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego, w pobliżu ronda kuźnickiego w Zakopanem. Koszt wycieczki ze stolicy polskich Tatr do Morskiego Oka wynosi 110 zł od osoby. I to w jedną stronę.

Jednak te 110 zł obowiązuje, gdy klient dokona zakupu w punkcie informacji turystycznej. Przy zakupie przez internet, cena spada do 100 zł. Jest jeszcze tańsza opcja, czyli 80 zł, ale transport jest realizowany z Palenicy Białczańskiej (gdzie znajduje się główny parking przy szlaku nad Morskie Oko) do Włosienicy oddalonej o 10 minut marszu od atrakcji turystycznej. Powrót jest nieco tańszy. Z Włosienicy na Palenicę Białczańską zapłacimy 60 zł, a do Zakopanego 90 zł.

Busy spalinowe i powozy konne nadal cieszą się popularnością

Jak się okazuje, przez majówkę z elektrycznych busów skorzystało jedynie 40 turystów. Busy mogą przewieźć maksymalnie 19 osób. W sumie do dyspozycji są 4 takie busy. Ich zakup kosztował z rządowej dotacji aż 3,2 mln zł.

Jak łatwo się domyśleć, większość turystów wybrała prywatne busy spalinowe i wozy z końmi. Przejazd z Zakopanego do Palenicy Białczańskiej takim busem to koszt 15 zł od osoby. Z kolei podróż nad jezioro wozem kosztuje 90 zł od osoby.

W majówkę, jak zapewnia Władysław Nowobilski, szef stowarzyszenia przewoźników konnych na trasie nad Morskie Oko, w wypowiedzi dla Wyborcza.pl Zakopane, tylko w dwóch pierwszych dniach długiego weekendu majowego z opcji wozu skorzystało około tysiąca turystów. Miała się nawet tworzyć 200-osobowa kolejka oczekująca na powóz.

Jednak to nie znaczy, że elektryczne busy nie mają racji bytu. Pierwsze koty za płoty jak to się mówi, a od 2026 roku, busy będą kursować regularnie. Wszystko dzięki porozumieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Tatrzańskiego Parku Narodowego, fiakrów (osób, które oferują usługę wjazdu nad Morskie Oko za pomocą wozów) i organizacji ekologicznych.

Wozy konne będą wtedy obsługiwać odcinek 2,7 km od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Pozostała część trasy będzie obsługiwana przez elektryczne busy. Fiakrzy, którzy wcześniej kursowali na tej trasie przy pomocy wozów, będą mogli przesiąść się do elektrycznych "rumaków".