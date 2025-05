Tak spada sprzedaż samochodów Tesli w Europie. Szokujące wyniki

Sprzedaż aut elektrycznych w Europie wzrosła o 28 proc., ale nie wszyscy mają powody do zadowolenia. Tesla odnotowała spadek sprzedaży o 37,2 proc. Czym to jest spowodowane? Odpowiedzi są dwie: ekspansja chińskich marek i protesty przeciwko Elonowi Muskowi.

Szwecja odwraca się od Tesli

W Szwecji sprzedaż nowych samochodów Tesli w kwietniu spadła o 80,7 proc. do najniższego poziomu od października 2022 r. Z kolei sprzedaż w Holandii spadła o 73,8 proc. do najniższego poziomu od 2022 r. Natomiast w Portugalii spadła o 33 proc., co stanowi większy spadek niż w poprzednim miesiącu. Sprzedaż w Danii spadła o 67,2 proc., podczas gdy Francja odnotowała spadek o 59,4 proc.

Jak widać, Tesla nie radzi sobie najlepiej, a nawet można powiedzieć, że bardzo źle. Wątpliwe jest również to, czy wprowadzenie odnowionego Modelu Y w niektórych krajach może ożywić losy Tesli w Europie. Strony internetowe Tesli w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech podają, że szacunkowe dostawy rozpoczną się w czerwcu. Zatem minie kilka miesięcy, zanim dane dotyczące sprzedaży pokażą, czy zaktualizowana wersja samochodu odzyskała klientów.

Tesla oferuje zniżki na kredyty samochodowe i inne zachęty finansowe na nowe zakupy swoich istniejących modeli w Norwegii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, w celu zwiększenia popytu. Firma nie tylko musi walczyć ze starymi producentami samochodów, obecnymi w Europie, ale także z nowymi, chińskimi producentami, którzy również produkują auta elektryczne, które są często tańsze.

Nie pomaga również fakt, że Musk, bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa, był zaangażowany w Departament Efektywności Rządowej, przewodząc działaniom na rzecz redukcji miejsc pracy w administracji federalnej. Ma jednak teraz skupić się bardziej na pracy związanej z Teslą niż na pracy dla USA.

Protesty przeciwko Muskowi i Chińczycy torpedują Teslę

Poglądy Elona Muska nie pozostały bez echa jeśli chodzi o sprzedaż. W wielu krajach europejskich chęć mieszania się przedsiębiorcy w lokalną politykę spotkała się z protestami przeciwko niemu i firmie, która jest z nim kojarzona. Dochodziło nawet do aktów wandalizmu w salonach wystawowych i na stacjach ładowania w USA i Europie.

Marka sprzedała 203 pojazdy w Szwecji w kwietniu, jak wykazały dane Mobility Sweden. W Holandii sprzedała 382 samochody w ubiegłym miesiącu. Sprzedaż Tesli w Portugalii spadła do 302 pojazdów w tym samym czasie, jak poinformowało stowarzyszenie branżowe ACAP.

Rejestracje Tesli wzrosły natomiast w Norwegii i we Włoszech, odpowiednio o 11,8 proc.00 i 29,3 proc. do 976 i 446 samochodów, na podstawie danych Norweskiej Federacji Drogowej i włoskiego Ministerstwa Transportu.

Udział Tesla w rynku samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorem w UE zmniejszył się do 8,8 proc. z 19,7 proc. w pierwszym kwartale, na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów opublikowanych w zeszłym miesiącu.

W tym samym czasie BYD i Xpeng zwiększyli swój udział w rynku samochodów elektrycznych w UE odpowiednio do 2,9 proc. i 1,2 proc. BYD posiadał również 3,1 proc. udziałów w rynku hybryd typu plug-in. W tym samym segmencie SAIC i Chery również zwiększyły swój udział do 3,9 proc. i 0,6 proc.