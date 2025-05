Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG. Prognoza Reflex

Maj rozpoczął się wręcz sielankowo. Piękna pogoda panująca w większości zakątków w Polsce zachęcała do licznych, bliższych lub dalszych przejażdżek, a liczne obniżki cen paliw, jak również okresowe promocje na stacjach tylko potęgowały chęć pokonywania kolejnych kilometrów. Aktualnie benzyna bezołowiowa 95 wyceniana jest na ok. 5,86 zł/l, natomiast za litr oleju napędowego musimy zapłacić ok. 5,91 zł. Wyraźnie potaniał także autogaz, którego cena powoli wraca poniżej pułapu 3 zł/l.

Jak stwierdzają analitycy firmy Reflex, nie dość, że ceny benzyny i diesla są wyraźnie niższe niż przed rokiem, to są również najniższe od końca 2022 roku. "Benzyna bezołowiowa 95 jest tańsza niż przed rokiem o 83 gr/l, bezołowiowa 98 o 66gr/l, olej napędowy o 79 gr/l" - stwierdzają eksperci. Niestety, sytuacja nie jest tak kolorowa w przypadku posiadaczy aut z instalacją gazową. Chociaż ceny LPG spadają, to nadal jest on droższy niż przed rokiem (o ok. 18 gr/l). Jedynym pozytywem jest jednak fakt, że aktualna cena jest najniższa od października ubiegłego roku.

Zmiana cen paliw od poniedziałku. Co czeka nas na stacjach?

Niestety, mimo iż w ciągu następnych kilku/kilkunastu dni czekają nas dalsze niewielkie obniżki, nie będziemy mogli liczyć na nie w nieco dłuższej perspektywie. Rynkowi eksperci przewidują już stabilizację cen, co też wynika z aktualnej sytuacji na rynku hurtowym - cenniki gotowych paliw w rafineriach od połowy kwietnia zaliczyły jedynie niewielkie wahania. "Ze względu na stabilizację cen na rynku hurtowym, na początku maja ceny paliw na stacjach będą najprawdopodobniej pozostawały również na większości stacji bez zmian, a co najważniejsze nie powinny rosnąć" - stwierdzają przedstawiciele firmy Reflex.

Prognoza cen paliw od 5 do 11 maja

Benzyna Pb98 - od 6,55 zł/l do 6,65 zł/l,

Benzyna Pb95 - od 5,80 zł/l do 5,87 zł/l,

Olej napędowy - od 5,85 zł/l do 5,92 zł/l,

LPG - od 2,97 zł/l do 3,01 zł/l.

Zmiana cen paliw. Ciągłe zamieszanie na rynku naftowym

Oczywiście w dalszej perspektywie istotne znaczenie dla cen na krajowym rynku paliw będzie miała m.in. decyzja OPEC+ i porozumienie w kwestii ceł. "Ceny ropy naftowej Brent spadły w kwietniu około 15 proc. Do spadku przyczynia się głównie wojna handlowa, która ogranicza perspektywy popytu na paliwo. Wpływ na spadki ma też podażowa strona rynku" - podsumowują analitycy firmy Reflex.

Warto dodać, że już w poniedziałek 5 maja odbędzie się spotkanie grupy państw OPEC+. Zostanie na nim omówiony m.in. plan wydobycia ropy w najbliższych miesiącach. "Kilku członków jest za tym, żeby zwiększyć produkcję ropy w czerwcu, czyli po raz drugi z rzędu" - stwierdzają analitycy. Co więcej, USA rozpoczęła poszerzanie rezerw surowca. W zeszły tygodniu wzrosły one o 3,8 miliona baryłek (dane American Petroleum Institute).