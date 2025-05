Piłeś? Nie wystarczy zjeść tłusty posiłek. "Organizm dłużej pozbywa się alkoholu"

Była dobra impreza, ale czas wracać do rzeczywistości? Zapewne nie tylko ciebie to dotyczy. Jeśli zeszłego wieczora piłeś alkohol, warto wiedzieć, kiedy można wsiąść za kółko. Inaczej narażasz na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale innych uczestników ruchu drogowego, nie mówiąc o konsekwencjach prawnych.

Po jakim czasie nie ma już alkoholu w organizmie? Lepiej uważać i nie zdawać się na samą intuicję

Nawet jeden kieliszek wódki i jedno piwo w połączeniu z jazdą samochodem są już prostą receptą na wylądowanie za kratkami. Niektórzy mogą machnąć ręką, ale fakt jest taki, że organizm będzie pozbywał się substancji przez około sześć godzin. W przypadku kontroli drogowej nie ma co liczyć na ulgę, bo nawet taka ilość może zostawić w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu, co nie jest już samym wykroczeniem.

Po jakim czasie alkomat nie wykryje alkoholu? Każdy organizm inaczej zareaguje

Warto mieć przede wszystkim na uwadze to, że praktycznie niemożliwe jest obliczenie, jak długo alkohol będzie znajdować się w twoim organizmie. Wszystko przez to, że u każdego spala się on w innym czasie. Liczy się styl życia, tempo picia alkoholu, to, co jemy, ile spaliśmy i tak dalej.

Jeśli więc szukasz odpowiedzi na to pytanie w internecie, pamiętaj, że kalkulator promili poda ci wartość jedynie orientacyjną. Nie należy więc wierzyć mu w stu procentach, bo później można się srogo zdziwić. Co innego, jeśli zainwestujesz w dobrej jakości alkomat. Możesz też udać się w celu sprawdzenia (oczywiście nie jako kierowca) na komisariat policji.

Wbrew pozorom im więcej się zje, tym dłużej organizm pozbywa się alkoholu. Jeśli nie możemy powstrzymać się od picia, koniecznie kupmy alkomat. Te najtańsze są tak samo wiarygodne jak te wirtualne, dlatego szkoda na nie pieniędzy. Trzeba zainwestować minimum kilkaset złotych. Ale jest łatwiejszy sposób - jeśli następnego dnia wsiadamy za kółko, po prostu nie pijmy. Weźmy taksówkę, poprośmy znajomych o podwózkę

- napisano w komunikacie stołecznej drogówki.