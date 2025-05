Wróciłem z Paryża do Warszawy i od razu zrobiło mi się smutno. Nie chodzi o brak imponującej architektury i tłumów na ulicach, tylko o coś zupełnie innego. Dlaczego paryżanie zakochali się w elektrycznych samochodach, a warszawiacy podchodzą do nich jak pies do jeża? Zrozumiałem to w czasie niedawnej wizyty w mieście miłości, kiedy miałem szansę pospacerować po jego ulicach przez kilka godzin.

Paryż miastem miłości i elektryków. Warszawie brakuje jednego i drugiego

To nieprawda, że chodzi wyłącznie o mniejszą zamożność społeczeństwa. Żeby zachęcić kierowców do elektromobilności, potrzebne są dwa czynnik: konkurencyjne ceny samochodów na prąd i łatwo dostępna infrastruktura do ich ładowania. O pierwsze powoli dba wolny rynek delikatnie wspomagany rządowymi dopłatami. To drugie w miastach niestety leży odłogiem, a centrum Warszawy jest na to znakomitym przykładem.

Regularnie odwiedzam Paryż z powodów zawodowych. Bywam w stolicy Francji kilka razy w roku. Za każdym razem widzę tam coraz więcej elektrycznych pojazdów i towarzyszących im ładowarek. Paryż stawia takie urządzenia przy normalnych miejscach parkingowych, odpowiedniku naszej strefy SPPN (Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego). Niemal w każdym miejscu wyrastają tam słupki z przyłączami do ładowania elektrycznych samochodów i jednośladów. Paryżanie polubili zwłaszcza dwa szczególne modele, które można zobaczyć niemal w każdym miejscu.

Najpopularniejszym jednośladem na prąd jest skuter BMW CE 04, który wyparł z ulic tego miasta kiedyś wszechobecne trójkołowe Piaggio MP3. Coraz częściej można też spotkać nowsze i tańsze BMW CE 02. Samochodem, który robi wśród Francuzów furorę, jest prosty i wesoły Citroen Ami. Kierowcom nie przeszkadzają wysokie ceny i przeciętne osiągi tych pojazdów. Jest ich tam bardzo dużo, bo idealnie realizują misję miejskich środków transportu. W Warszawie elektrycznego skutera BMW ze świecą szukać, a małego Citroena w ogóle nie da się zobaczyć. Nie trafił na nasz rynek z powodu braku potencjalnych klientów, a szkoda, bo właśnie pojawiła się jego poprawiona wersja. Oczywiście to mnie nie dziwi, bo kto chciałby używać jakiegokolwiek elektrycznego urządzenia, jeśli nie ma w zasięgu wzroku gniazdka do ładowania?

W Paryżu jest mnóstwo elektryków i słupków do ich ładowania. Przypadek?

Polska ma niezmiennie problem z elektryfikacją transportu oraz budową infrastruktury do jej zasilania. To nie jest przypadkowa korelacja. Nie chcę po raz kolejny przytaczać wstydliwych dla nas statystyk, ale dalej jesteśmy w europejskim ogonie pod jednym i drugim względem. Trzeba przyznać, że sieć szybkich ładowarek prądem stałym przy głównych trasach powoli rośnie, ale miejskie ciągle leżą odłogiem. Bez tego trudno marzyć o masowej elektryfikacji środków transportu w miastach. Jeśli tak dalej pójdzie, Polska nie spełni wymogów unijnego rozporządzenia AFIR i znowu będą grozić nam kary, tak samo jak w przypadku poprzednich przepisów wymuszających budowę infrastruktury w sposób proporcjonalny do rozwoju rynku. Nasza sieć jest rozwijana nierównomiernie, zarówno pod względem geograficznym, jak i mocy punktów do ładowania. Obszar na skraju dwóch stołecznych dzielnic: Mokotowa i Śródmieścia jest doskonałym przykładem. To ładowarkowa pustynia, albo, jeśli ktoś woli, czarna dziura. Tak się nie zachęci mieszkańców bloków i kamienic do przesiadki na elektryki.

W Paryżu można spotkać elektryczne skutery BMW CE 04 na każdym kroku fot. ŁK

Paryskie punkty ładowania nie są mocne, ale można je spotkać na każdym kroku

W Warszawie przypada 119 samochodów na jeden punkt ładowania prądem stałym (dane PSNM z końca 2024 roku umieszczone w Polish EV Outlook). To bardzo dużo, w dodatku mowa tylko o szybkich ładowarkach. W miastach potrzebujemy ich rzadziej, ale do rozwoju elektromobilności jest niezbędna duża liczba tzw. wolnych ładowarek AC (prądem stałym). Właśnie tak wygląda krajobraz w stolicy Francji, a na ulicach widać efekty. Paryskie ładowarki wcale nie są szybkie, ale rozwiązują problem mieszkańców rejonów o wielkomiejskiej zabudowie, bez podziemnych parkingów i obszernych podwórek. Moc punktów ładowania w stolicy Francji to zaledwie 3,5 kW w przypadku urządzeń dla jednośladów i 7,4 kW lub 22 kW, gdy chodzi o słupki dla samochodów. Za to jest ich bardzo dużo, dosłownie tysiące. Dzięki temu mieszkańcy i przyjezdni parkujący w publicznych strefach mogą doładowywać swoje środki transportu podczas postoju. Nie odczuwają wad elektryków, wręcz przeciwnie, bo w ogóle nie muszą jeździć na stacje paliw. Warszawska rzeczywistość wygląda inaczej. Mieszkańcy centrum są skazani na czatowanie przy swoich samochodach na parkingach albo przymusowe zakupy w centrach handlowych, bo tylko tam są punkty ładowania i nawet przy nich trudno znaleźć miejsce.

Wróciłem z Paryża do Warszawy. Wsiadłem do elektryka i od razu poczułem różnicę

Jestem mieszkańcem centrum Warszawy i jak na ironię padłem ofiarą takiej polityki elektromobilności od razu po powrocie z Francji. Żeby naładować samochód elektryczny (taką mam pracę) musiałem pokonać kilka kilometrów, a potem cierpliwie czekać aż bateria napełni się do 80 proc. I tak miałem szczęście, bo tuż po mnie pojawił się kierowca elektrycznego mercedesa, który musiał obejść się smakiem, bo zająłem ostatnie wolne stanowisko. Dobrze, że wziąłem ze sobą konsolę do gier, inaczej bym umarł z nudów. Tak wygląda rzeczywistość warszawiaków, jakże odmienna od paryżan, również pod tym względem. Dopóki polityka elektromobilności będzie tak wyglądać na poziomie samorządowym, trudno oczekiwać, że mieszkańcy miast przesiądą się do samochodów na prąd. Nikt nie chce być niewolnikiem środka transportu i spędzać wolnego czasu przy stanowiskach do ładowania. Warto pamiętać, że to wina braku infrastruktury, a nie samochodów elektrycznych, które w codziennej jeździe mają więcej zalet niż spalinowe. Wystarczy zminimalizować wpływ ich nielicznych wad na nasze życie, ale ktoś musi to zrobić.