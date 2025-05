Czarna brama dezorientuje kierowców. Co oznacza? Można się zdziwić

Przy niemieckich drogach kierowcy mają do czynienia z około 500 różnymi znakami drogowymi. Jednym z ciekawszych jest czarna brama na białym tle. W niektórych przypadkach nawet Niemcy nie wiedzieli, co oznacza.

Co oznacza znak drogowy z czarną bramą? Sprawia nie lada problem Europejczykom

Choć wiele znaków drogowych w Europie jest już ujednoliconych, to wciąż zdarzają się przypadki, że w zależności od kraju nieco lub bardziej się one różnią. Gdy szukamy miejsca do zaparkowania, z pewnością wypatrujemy uważnie dużej białej litery "P" na niebieskim tle. W Niemczech może jednak występować właśnie ze znakiem bramy poniżej. Okazuje się, że znak po prostu nakazuje parkowanie prostopadłe. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo na parkingach.

Takie oznaczenie przydaje się w miejscach, gdzie wstępuje duże natężenie ruchu. W obecnej formie znak jest dostępny od 2017 roku, a wcześniej z niebieskim tłem funkcjonował do 1990 roku. Oznacza to więc, że oznaczenie zniknęło aż na 27 lat. Niezastosowanie się do mandatu grozi otrzymaniem mandatu.

Nawet Niemcy nie zawsze wiedzą, co ten znak oznacza. Wielu miało jednak rację

Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl na portalu Reddit jakiś czas temu pojawił się post, w którym jeden z użytkowników zamieścił zdjęcie tego znaku i spytał, co oznacza. Niektóre osoby szybko odgadły prawidłowe znaczenie, lub po prostu je znały, wskazując, że chodzi o konkretny sposób parkowania. A Ty co uważasz o tym znaku? Czy Twoim zdaniem się przydaje? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.