Ford Transit zadebiutował na rynku w 1965 r. To oznacza, że kończy właśnie 60 lat. Od początku modelowi miała przyświecać jedna idea. Chodziło o wszechstronność. Tej nie udałoby się marce osiągnąć, gdyby nie wielość wersji. Kluczowy w gamie jest model podwozie. To właśnie ta on uczynił z Transita prawdziwego mistrza personalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pierwszy Transit z zabudową miał 60 koni. Możliwości dawał ogromne

Wersja podwozie Forda Transita jest wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze nadal występuje z pojedynczą lub podwójną kabiną. Za nią pojawia się jednak "goła" platforma. Ta jest przystosowana do zintegrowanych zabudów nadwozia. Choć to nadal nie koniec. Bo inżynierowie Forda dla przykładu tak zaprojektowali:

punkty montażowe, aby umożliwiały praktycznie dowolną i bezproblemową konwersję.

ramę, aby pozwalała na montaż każdej zabudowy – od mobilnych sklepów, przez chłodnie, dźwigi, aż po kampery.

Ciekawostek dotyczących pierwszego Transita podwozie jest jednak więcej. Auto mierzyło do 5040 mm, a jego DMC wynosiło od 1995 do 3320 kg. Z dzisiejszego punktu widzenia komicznie wygląda napęd auta. Pod maską Ford montował bowiem 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy zaledwie 60 koni mechanicznych. Dostępny był też 62-konny diesel. Ten jednak miał 2,4 litra.

To najbardziej uniwersalny model w swojej branży. Jest w sprzedaży już od 60 lat Fot. Ford

Dziś Transit podwozie ma 5 wersji długości. Może być elektrykiem!

Ford Transit podwozie przetrwał do dziś. Dziś jest oferowany z pojedynczą kabiną i z kabiną podwójna oferującą trzy miejsca z przodu oraz cztery w drugim rzędzie siedzeń. Auto występuje w pięciu długościach ramy. To sprawia, że maksymalna długość zabudowy może wynieść nawet 5235 mm. Zakres dopuszczalnej masy całkowitej wynosi z kolei od 3500 do 5000 kg. Dziś Transit podwozie to też trzy rodzaje napędów – jest FWD, RWD i 4x4. Trzon gamy stanowi silnik wysokoprężny 2.0 New Eco Blue. Motor występuje w wersjach o mocy 105 KM, 130 KM oraz 165 KM.

Choć nowy Ford Transit podwozie może być też elektrykiem! Najnowsza wersja ma akumulator o pojemności 89 kWh. To daje jej do 402 km zasięgu na jednym ładowaniu.

To najbardziej uniwersalny model w swojej branży. Jest w sprzedaży już od 60 lat Fot. Ford

Kto buduje specjalne zabudowy do Forda Transita?

Na koniec jeszcze jedna kwestia. Wiecie, kto tworzy zabudowy Transita? To specjalistyczne firmy zrzeszone w programie Ford Pro Convertor. Ten funkcjonuje na terenie całej Europy. Obecnie należy do niego ponad 200 firm, z czego w Polsce działa 11. Możliwości zakładów są ogromne. Auta mogą być przekształcane na potrzeby transportu, dla sektora budowlanego czy dla służb ratowniczych i jako pojazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Gwarancja na zabudowę obowiązuje przez tyle czasu, co gwarancja na samo auto.