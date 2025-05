Tyle samochodów z wtyczką kupili klienci tej marki od 2021 roku

Elektryfikacja motoryzacji na dużą skalę zaczęła się od Toyoty. Lexus, a więc marka należąca do japońskiego koncernu, ruszyła z procesem w 2005 r. To wtedy zadebiutowała pierwsza hybryda w ofercie producenta. Kolejny krok Japończycy zrobili w 2021 r. Wtedy zaprezentowali hybrydę plug-in.

Ponad 100 tys. aut w 4 lata. Kierowcy lubią trochę hybrydę, a trochę elektryka

Plug-in oznacza trochę hybrydę, a trochę elektryka. Auto na dystansie wynoszącym kilkadziesiąt kilometrów jest w stanie poruszać się na napędzie wyłącznie elektrycznym. To pojazd, który odkrywa swoje zalety szczególnie w cyklu głównie miejskim. W takim przypadku po nocnym ładowaniu może się stać niemalże elektrykiem w codziennej eksploatacji.

Pierwszym plug-inem Lexusa był model NX 450h+. Zaoferował kierowcom 309 koni mechanicznych mocy i baterię o pojemności 18,1 kWh. Od momentu jego debiutu do dziś Lexus sprzedał już 105 784 hybrydy plug-in. Jak na 4 lata to naprawdę dobry wynik.

Czemu klienci Lexusa chętnie kupują hybrydy plug-in?

Powodów popularności tych aut jest kilka. Oferują one dobrą dynamikę jazdy i niskie zużycie paliwa. Dodatkowo kierowcy nie muszą się obawiać o trwałość tych układów napędowych. Po pierwsze Lexus elektryfikuje auta od 20 lat. Ma spore doświadczenie. Po drugie standardowa gwarancja na akumulator napędu hybrydowego wynosi 5 lat lub 100 000 km. Kierowca może ją jednak przedłużać kolejnymi przeglądami w ASO marki o kolejny rok (lub 15 000 km) aż do 10 lat.

Faktorów popularności hybryd plug-in jest jednak więcej. Bo dziś Lexus ma w swojej ofercie większą ilość tego typu modeli. Dobry przykład dotyczy chociażby zaprezentowanego w 2023 r. RX-a 450h+. Tak skonfigurowany, duży SUV rozpędza się do 100 km/h w 6,5 sekundy. Jednocześnie po naładowaniu baterii trakcyjnej do pełna, auto pokona w trybie zeroemisyjnym nawet 70 km. Od początku produkcji do marca 2025 r. model ten wybrało 32 174 nabywców globalnie i 10 043 klientów z Europy.