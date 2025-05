Niesamowity awans Polaka. Został szefem wielkiego koncernu motoryzacyjnego na północną Europę

Toyota odnosi w Polsce sukcesy. Jest liderem rynku nowych samochodów i sprzedaje coraz więcej hybryd. Japończycy jednak już od lat patrzą na nasz kraj łaskawym okiem. Właśnie dlatego to w Polsce zlokalizowali dwie kluczowe fabryki.

Kolejne wyróżnienie dla Polski. Polak prezesem elektro-klastra

W Wałbrzychu Toyota produkuje m.in. manualne skrzynie biegów, przekładnie hybrydowe i silniki benzynowe o pojemności 1,0 i 1,5 litra. Jelcz-Laskowice to z kolei "dom" dla dwóch jednostek benzynowych. To tu produkowane są motory o pojemności 1,5 i 2-litrów wykonane w specyfikacji TNGA, a więc dedykowane nowym hybrydom marki.

Japończycy inwestują w naszym kraju jednak nie tylko w fabryki, ale i... struktury. Warto bowiem wiedzieć o tym, że polski oddział marki to tak właściwie Toyota Central Europe. On koordynuje działania w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Teraz otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie. Polak dostał właśnie kluczowe stanowisko w klastrze Toyota Northern Europe (TNE). 1 maja jego prezesem został Piotr Pawlak.

Czemu Toyota wyodrębniła nową jednostkę?

TNE to klaster, które ma koordynować działanie koncernu w czterech krajach nordyckich, a więc Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii, oraz trzech krajach bałtyckich, a więc na Litwie, Łotwie i w Estonii. Czemu wyodrębniona została nowa organizacja? Bo w tych państwach konieczny jest inny typ działań dla Toyoty i Lexusa. Ta państwa stanowią rejon świata o najwyższym stopniu elektryfikacji. Wymagają zatem odrębnego modelu biznesowego w kontekście marketingu i sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Piotr Pawlak z kolei udowodnił swoją wartość dla Toyoty. W końcu od 1 stycznia 2023 r. piastował funkcję dyrektora generalnego Toyota Norge. Będzie zatem kontynuować swoją misję dla japońskiego koncernu.