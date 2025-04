Głupota kierowców poraża. Zastawili wyjazd z remizy strażackiej

Szybkość w działaniu jest kluczowa dla strażaków. To czy dojadą sprawnie na miejsce zdarzenia, może zaważyć na życiu lub śmierci osób poszkodowanych. Dlatego o tyle dziwi zachowanie lokalnych mieszkańców w Świeradowie-Zdroju, którzy to zastawili wszystkie bramy lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Brak wyobraźni po stronie mieszkańców kurortu

W Świeradowie-Zdroju często i gęsto główne utrudnienia dostarczają turyści, którzy parkują swoje samochody w każdym miejscu. Teraz jednak to nie turyści a lokalni mieszkańcy sprawili, że życie lokalnych strażaków było utrudnione. W jaki sposób? Zastawili wszystkie bramy remizy.

W miniony piątkowy poranek, rodzice dzieci, które uczęszczają do lokalnego przedszkola, sprawili kłopot strażakom. Jak się okazuje, zaistniała sytuacja nie jest przypadkiem, a częstym problemem. Rodzice wychodzą z założenia, że parkują "tylko na kilka minut".

Parkowanie, które może kosztować życie

Skoro nigdy nic się nie stało, to co może być w tym złego, że "na chwilę" się zaparkuje? No właśnie dużo! Ludzie nie biorą pod uwagę, że sytuacje losowe, są właśnie takie ze względu na to, że niewiadomo kiedy mogą się przydarzyć. Opóźnienie może być tragiczne w skutkach.

Należy pamiętać, że zaparkowanie samochodu w miejscu niedozwolonym wiąże się z ryzykiem mandatu. Gdy pojazd blokuje wyjazd służbom ratunkowym, tutaj np. z remizy, mundurowi mają prawo natychmiast odholować go, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przy każdej takiej sytuacji, należałoby zadać sobie pytanie: a gdyby strażacy do mnie by nie dojechali, bo ktoś zastawił im wyjazd? Empatia i zrozumienie to klucz do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.