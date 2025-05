Mieszkańcy warszawskiej dzielnicy mogą zapomnieć o linii tramwajowej w najbliższych latach

Temat tramwaju na Białołękę powraca. Powraca za sprawą nowego pomysłu radnych osiedla. Jak informuje serwis RaportWarszawski.pl, ci chcieliby, aby do nowej umowy wieloletniej między Warszawą a Tramwajami Warszawskimi, dopisać dwie inwestycje. I nie są to inwestycje specjalnie nowe. Bo prace nad dokumentacją dla nich trwają.

Białołęka upomina się o tramwaj. Projektowanie odcinków trwa

Radni Białołęki wnoszą o wpisanie na listę "to do" np. tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej. Linia miałaby prowadzić od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego. Drugą inwestycją jest tramwaj na Zieloną Białołękę. Tu trakcja prowadziłaby od ul. Zaułek na Białołęce do skrzyżowania ul. Matki Teresy z Kalkuty i ul. Rembielińskiej na Targówku. Tak ukształtowana modernizacja miałaby szynowo skomunikować osiedle z resztą miasta. I jest kluczowa, bo skala zjawiska okazuje się potężna. W tej dzielnicy mieszka przeszło 160 tys. osób.

W przypadku tramwaju na Zieloną Białołękę wydano już decyzję środowiskową. Aktualnie trwa projektowanie przebiegu trasy. Dla drugiego z odcinków lada dzień ma zostać ogłoszony przetarg na przygotowanie projektów wstępnych.

Czy tramwaj na Białołękę trafi do nowej umowy? "To nie jest łatwe"

Są postulaty, ich wdrożenie w dużej mierze trwa. Zatem nie będzie problemu z ich wpisaniem do planu długoterminowego? Tramwaje Warszawskie dystansują się od takiego stanowiska. Rzecznik spółki – Witold Urbanowicz w rozmowie z redakcją serwisu RaportWarszawski.pl informuje, że obecna umowa z miastem obowiązuje do 2027 r. Negocjacje dotyczące nowej i nowego planu budowy dopiero trwają. Nowej umowy zmienić się zatem nie da. Nie da, bo ona jeszcze nie istnieje.

Tramwaje Warszawskie rozumieją potrzeby mieszkańców Białołęki. Ci jednak muszą zrozumieć to, że spółka nie ma decydującego głosu w dyskusji nad kierunkami rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Warszawie. O tym decyduje miasto, a konkretnie zapisy w jego planie strategicznym. Poza tym pozostaje kwestia finansowania. Szczególnie że Tramwaje Warszawskie są aktualnie w fazie intensywnego inwestowania w zadania realizowane w ramach tramwaju do Wilanowa czy tramwaju do Dw. Zachodniego. Taka odpowiedź ze strony Tramwajów Warszawskich raczej nie spowoduje radości u mieszkańców Białołęki.