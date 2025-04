Niemcy mają poważny problem z tym, co znamy w Polsce od lat. Burza u naszych sąsiadów

Propozycja Komisji Europejskiej dosłownie oburzyła społeczność zachodniej Europy. W naszym kraju przeszła ona jednak bez większego echa. Dlaczego? Otóż podczas gdy w wielu państwach pojazdy muszą stawiać się na SKP co dwa lata, w Polsce obowiązkowe badania przechodzą co roku. Wyjątkiem są nowe samochody, które pierwszą ustawową diagnostykę przechodzą po trzech latach od daty rejestracji, a kolejna wykonywana jest po dwóch latach. Następne badania odbywają się już regularnie co roku. Zasada ta nie obowiązuje jednak nowych auta z instalacją LPG, nawet fabryczną. Te muszą stawiać się na SKP rok w rok. Jak na tle polskich przepisów prezentują się proponowane przez KE regulacje?

Częstsze obowiązkowe badania techniczne pojazdów w Unii. Niemcy grzmią

KE, chcąc poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz, a jakże, zadbać o ekologię, zaproponowała wprowadzenie obowiązku corocznego badania technicznego. Co ciekawe, będzie on dotyczył jedynie pojazdów, które przekroczyły wiek 10 lat. Oczywiście taki pomysł spotkał się ze sprzeciwem, zwłaszcza ze strony niemieckich obywateli. Wiele branżowych ekspertów wprost nazywa propozycję zmian "skokiem na kasę". Warto zaznaczyć, że w Niemczech pojazdy 10-letnie i starsze stanowią ok. 47,1 proc. wszystkich zarejestrowanych w RFN samochodów, a więc ok. 23,5 mln, a opłata za wykonanie badania kosztuje ok. 160 euro, a więc niemalże 700 zł (u naszych zachodnich sąsiadów nie ma odgórnie ustalonej stawki za badanie techniczne).

Co ciekawe, w gronie krytyków znaleźli się przedstawiciele największego niemieckiego mobiliklubu ADAC. Ich zdaniem zmiana jest kompletnie niepotrzebna. Swoje stanowisko argumentują wynikami analizy przeprowadzonej przez Wydział Badań nad Wypadkami Drogowymi Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Zlecone przez ADAC badanie wykazało bowiem, że zwiększenie częstotliwości wykonywania badań technicznych wcale nie przekłada się na zmniejszenie się liczby wypadków czy też poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

KE chce częstszych badań technicznych. To niejedyna zmiana

Oczywiście Komisja, oprócz wprowadzenia wymogu corocznego odbywania badań technicznych, chce, by stały się one bardziej drobiazgowe. Diagności, oprócz sprawdzenia typowych kwestii, takich jak stan zawieszenia, wydajność układu hamulcowego itd. będą musieli pochylić się również nad m.in. prawidłowością działania asystentów kierowcy, w jaki wyposażony został pojazd, układu wydechowego z naciskiem na spełnianie norm emisji, czy też funkcjonalność automatycznego systemu wyzwania pomocy eCall.