Wielki koncern w tarapatach. Rusza drastyczne cięcie kosztów. Prezes: "Nie ma wyjścia"

Jest źle. Dotychczasowa prognoza zysków Volvo Cars (firma odpowiedzialna za produkcję samochodów osobowych, która jest całkowicie niezależna od wytwórcy ciężarówek) już trafiła do kosza. Okazuje się, że w pierwszym kwartale 2025 r. odnotowano spadek zysków aż o 60 proc. Co gorsza, jeden z kluczowych rynków staje się trudniej dostępny dla tak cenionej marki. Okazuje się, że Volvo stało się jednym z najbardziej narażonych na dotkliwe skutki nowych taryf celnych w USA. Większość samochodów szwedzkiej marki, jaka trafia na rynek amerykański w ramach importu. A ściślej trafia z Europy do USA.

Na reakcję władz Volvo nie trzeba było długo czekać. Według Reutersa firma wdraża nowy program restrukturyzacji. Przed marką drakońskie oszczędności. Celem jest redukcja kosztów w wysokości aż 18 mld. koron (ponad 1,8 mld dolarów) oraz zmiany w działalności na rynku amerykańskim. A to wiąże się ze zwolnieniami i redukcją planów inwestycyjnych. Reakcja giełdy? Akcje Volvo spadły o 10 proc.

Produkcja Volvo w USA też droga. Powód? Zaskakujący

Nowe plany to zadanie dla szefa, który wrócił po latach do Volvo. Misję powierzono Hakanowi Samuelssonowi, który kierował firmą od 2012 do 2022 r. To za jego kadencji pojawiła się nowa generacja silników z rodziny VEA oraz samochodów z serii 40, 60 i 90 i upowszechnienie napędów hybrydowych w gamie modelowej. Teraz Volvo czeka zaciśnięcie pasa. Samuelsson wspomniał o odchudzeniu organizacji i redukcji personelu. A to wszystko powiązane z większą integracją z chińskim Geely, by dzielić się kosztami komponentów. W tle jeszcze nerwowe wyczekiwanie na negocjacje pomiędzy USA a Europą. Volvo liczy na poluzowanie przepisów w sprawie komponentów (większość z nich trafia z Europy do fabryki w USA co znacząco podnosi koszty produkcji modelu EX90 w Karolinie Południowej).

Volvo z Samuelssonem u steru czeka jeszcze jedna zmiana. Prezes przyznał, że przemija era globalnych firm z globalnymi produktami. Produkcja i wysyłka samochodów z jednego krańca świata na drugi już się kończy. Zamiast tego, wraca moda na lokalną produkcję i pojazdy przygotowane z myślą o klientach w pobliskim regionie. A to oznacza czas na modele specjalnie dla Chin czy USA (w planach jest rozszerzenie gamy o nowy samochód z zakładów Charleston w Karolinie Południowej). W Europie będziemy je podziwiać zapewne tylko na zdjęciach, a nie na drogach.