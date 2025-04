Cła Trumpa wstrząsnęły Japonią. Koncerny motoryzacyjne już odczuwają problemy

Według danych japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), produkcja przemysłowa obniżyła się o 1,1 proc. względem lutego, kiedy to zanotowano wzrost o 2,3 proc. Niestety, jest to wynik znacznie gorszy od prognoz, które zakładały jedynie 0,4-procentowy spadek. Co więcej, szczególnie mocno ucierpiała branża motoryzacyjna.

Japońscy producenci w tarapatach. Duży spadek produkcji

Jak informuje agencja Reuters, produkcja pojazdów w Japonii zmniejszyła się o 5,9 proc. W przypadku osobówek spadek wyniósł 4,1 proc., głównie z powodu niższego eksportu. Jeszcze bardziej ucierpiały małe samochody tzw. kei car, których produkcja skurczyła się aż o 23,2 proc. w związku z przerwami w dostawach części. Choć producenci przewidują poprawę (wzrost produkcji o 1,3 proc. w kwietniu i o 3,9 proc. w maju) urzędnicy METI zachowują ostrożność. "Sytuacja wokół produkcji nadal jest bardzo niepewna" – zaznaczył przedstawiciel resortu cytowany przez agencję.

Japonia reaguje na cła. Firmy liczą straty

Na ową niepewność nakładają się głównie napięcia dotyczące polityki celnej prowadzonej przez amerykańską administrację. Donald Trump wprowadził 25-procentowe cła na import samochodów i ciężarówek oraz ogłosił 24-procentowe taryfy na wszystkie towary z Japonii, chociaż w przypadku tych ostatnich zostały one tymczasowo obniżone do 10 proc. Rzecz jasna decyzja ta wstrząsnęła japońskimi łańcuchami dostaw, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym, który odpowiada za około 28 proc. japońskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku jego wartość eksportu sięgnęła 21 bilionów jenów, czyli ponad 550 mld złotych.

Rzecz jasna Japończycy świetnie zdają sobie sprawę ze swojego niekorzystnego położenia, wysłali do Waszyngtonu głównego negocjatora handlowego, Ryosei Akazawę. W środę ma się on spotkać z amerykańskimi partnerami na drugą rundę rozmów dotyczących ceł.

Niepokój panuje również w innych branżach. Komatsu, największy japoński producent maszyn budowlanych, prognozuje w tym roku finansowym aż 27-procentowy spadek zysku operacyjnego. Przyczyną jest zarówno umacniający się jen, jak i nowe amerykańskie cła, których wpływ firma szacuje na ponad 650 milionów dolarów.