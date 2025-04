Zaczęło się. Google wypuszcza na polskie drogi swoje samochody z kamerami. Aktualizacja Street View

Mapy Google'a to jedne z najchętniej wybieranych map cyfrowych wśród użytkowników telefonów. Od dawna funkcjonuje w nich Google Street View, czyli zdjęcia z poziomu ulicy, dzięki czemu łatwiej jest się zorientować w terenie, do którego się wybieramy. Trzeba jednak co jakiś czas aktualizować zdjęcia.

Google rusza w Polskę

Google zapowiedziało, że zamierza zaktualizować zdjęcia w swoim Street View. Niektóre zdjęcia mają już kilka lat, a sporo miejsc zmienia się cały czas. Na stronie Google poświęconej projektowi Street View można zorientować się, w jakim okresie i gdzie będą wykonywane zdjęcia.

Tak prezentuje się lista aktualizowanych miejsc, które będą fotografowane pomiędzy kwietniem a październikiem 2025 r.:

Województwo kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz,

Inowrocław,

Nakło nad Notecią,

Sępólno Krajeńskie,

Żnin,

Tuchola.

Województwo łódzkie

Zduńska Wola,

Sieradz,

Buczek,

Burzenin,

Zelów,

Łask.

Województwo śląskie

Rybnik,

Żory,

Tychy,

Dąbrowa Górnicza,

Sosnowiec,

Jastrzębie-Zdrój,

Pszczyna,

Skoczów.

Województwo dolnośląskie

Wrocław,

Bolesławiec,

Bielany Wrocławskie,

Środa Śląska,

Bolesławiec,

Głogów,

Polkowice.

Województwo lubelskie

Lublin,

Chełm,

Łęczna,

Lubartów,

Ostrów Lubelski,

Zawieprzyce,

Cyców,

Hańsk Pierwszy.

Województwo lubuskie

Nowa Sól,

Żagań,

Sława.

Województwo małopolskie

Olkusz,

Gorlice,

Wadowice,

Słomniki,

Opatkowice,

Proszowice,

Wolbrom,

Kalwaria Zebrzydowska.

Województwo mazowieckie

Płock,

Sochaczew,

Żyrardów,

Pułtusk,

Grójec,

Ostrołęka,

Przasnysz,

Mława.

Województwo opolskie

Opole,

Kędzierzyn-Koźle,

Nysa,

Brzeg,

Kluczbork,

Prudnik,

Strzelce Opolskie,

Krapkowice.

Województwo podkarpackie

Sanok,

Solina,

Przemyśl,

Cisna,

Ustrzyki Dolne,

Lutowiska.

Województwo podlaskie

Suwałki,

Sejny,

Kalinowo,

Suwałki,

Dubowo Drugie.

Województwo pomorskie

Chojnice,

Kiełpino,

Szymbark,

Sierakowice,

Dziemiany,

Kościerzyna,

Tuchomie,

Brusy,

Bytów.

Województwo świętokrzyskie

Kielce,

Piekoszów,

Łopuszno,

Miedziana Góra,

Radoszyce,

Końskie,

Stąporków,

Skarżysko-Kamienna.

Województwo warmińsko-mazurskie

Lidzbark Warmiński,

Bisztynek,

Łankiejmy,

Sątopy-Samulewo.

Województwo wielkopolskie

Poznań,

Szamotuły,

Wronki,

Chrzypsko Wielkie,

Pniewy.

Województwo zachodniopomorskie

Łobez,

Świdwin,

Drawsko Pomorskie,

Resko,

Dobra.

Jak robione są zdjęcia Street View?

Zdjęcia do usługi Street View wykonywane są głównie za pomocą samochodów, które są specjalnie oznakowane oraz posiadają aparat fotograficzny na dachu. Jednak nie tylko.

W miejsca, do których nie da się wjechać, są wysłane specjalne urządzenia nazywające się Trekker, które można założyć na plecak. One również są wyposażone w aparat fotograficzny. Taki apart można zamontować także na pick-upie, skuterze śnieżnym czy na motocyklu.

Po wykonaniu zdjęć zespół Google łączy je w całość. Przed opublikowaniem w Street View firma zamazuje obiekty, które nie powinny się znaleźć na zdjęciach, w tym wojskowe, napisy, twarze, tablice rejestracyjne, a na wniosek użytkowników, również ich domy.

Już niedługo polskie miasta będą zaktualizowane w internecie. Jeśli jednak ktoś tęskni za "starymi dobrymi czasami" zawsze może cofnąć się na linii czasu po wejściu w Street View na mapach.