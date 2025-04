Setki milionów na nową linię tramwajową w Warszawie. Nieoczekiwane przyspieszenie

Tramwaje Warszawskie dostały od radnych znaczny zastrzyk gotówki w wysokości 788 mln zł. Duże pieniądze, które trzeba szybko wydać, a dokładniej do 2029 roku. To właśnie z tych pieniędzy powstanie nowa linia tramwajowa, która będzie biec przez Pole Mokotowskie. Nieoficjalnie nie wszystkim się to podoba.

