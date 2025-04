Niemcy apelują: przełóżmy zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Szef VW króciutko

Zdaniem prezesa największej niemieckiej marki Europa powinna przemyśleć odsunięcie w czasie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Blume, do niedawna gorliwie wierzący w wizję elektromobilnej przyszłości, teraz apeluje do Komisji Europejskiej o "elastyczne okresy przejściowe" i sugeruje, że ustalone na 2035 rok wycofanie z rynku tradycyjnych pojazdów jest zdecydowanie zbyt ambitne. Mimo iż nie rzuca on wprost hasła "cofnijmy zakaz", z jego słów jednoznacznie wynika, że chce on odłożyć w czasie unijny plan.

Szef Volkswagena krytycznie o zakazie sprzedaży aut spalinowych

W trakcie wywiadu dla "Neue Osnabrücker Zeitung" na targach motoryzacyjnych w Szanghaju Blume stwierdził, że konieczne jest wytyczenie "punktów kontrolnych", które pozwolą ocenić, czy tempo rozwoju elektromobilności jest zgodne z unijnymi celami. Jeżeli nie będzie ono przystawać do politycznej wizji - a wszystko wskazuje na to, że aktualnie daleko mu do niej - trzeba będzie natychmiast reagować i na bieżąco dostosowywać strategię.

Dla przypomnienia, decyzja o zakazie rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku jest jednym z filarów europejskiej polityki klimatycznej. Zgodnie z tym już za 10 lat z rynku znikną nie tylko klasyczne benzyniaki i diesle, ale też hybrydy. Formalnie zakaz nie jest całkowity. Zostawiono bowiem otwartą furtkę dla silników spalinowych zasilanych e-paliwami, a więc neutralnymi klimatycznie syntetycznymi odpowiednikami tradycyjnych paliw bazujących na ropie. Problem w tym, że nie są one dostępne w skali, która miałaby jakiekolwiek rynkowe znaczenie, a dodatkowo ich produkcja jest o wiele bardziej kosztowna, niż klasycznej benzyny i oleju napędowego.

Prezes Volkswagena apeluje o zmiany. Branża stoi przed wieloma wyzwaniami

Rzecz jasna szef Volkswagena nie jest jedynym przedstawicielem europejskiej branży motoryzacyjnej, który obawia się nadchodzącego zakazu. Już w styczniu 2025 roku podobny apel wystosował Ola Källenius, szef Mercedesa i przewodniczący europejskiego stowarzyszenia producentów ACEA. On także nawoływał do poluzowania rygorów klimatycznych, wskazując na realne trudności rynku. Problemów bowiem nie brakuje.

Po pierwsze, sprzedaż aut elektrycznych m.in. w Niemczech, największym rynku UE, wyraźnie zwalnia. Klientów odstraszają ceny pojazdów, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ładowania, a także brak odpowiednich finansowych ulg i zachęt. Innym zagrożeniem jest rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów, również na ich rodzimym rynku, który dla europejskich producentów był dotąd jednym z największych rynków zbytu. Trudno przemilczeć także kwestię napięć handlowych pomiędzy Europą a USA.

Jakby tego było mało, od 2025 roku w życie wejść miały ostrzejsze normy emisji CO2 dla nowych samochodów związanych z dyrektywą CAFE. Gdyby obowiązywały bez wprowadzonych niedawno zmian, wielu producentów musiałoby liczyć się z gigantycznymi karami rzędu setek milionów euro. Na szczęście Komisja Europejska wysłuchała próśb przedstawicieli branży motoryzacyjnej i wprowadziła trzyletni okres przejściowy, w ciągu którego producenci muszą dostosować się do nowych wymogów bez ponoszenia finansowych konsekwencji.

Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych zostanie odłożony w czasie?

Oczywiście nadal niewykluczone jest, że zakaz sprzedaży samochodów spalinowych zostanie znacznie oddalony w czasie. Oczywiście decyzja należy do unijnych władz i samych państw członkowskich. Jeżeli jednak tacy branżowi gracze, jak Volkswagen i Mercedes, będą kontynuować batalię i nie przestaną naciskać na Brukselę, możliwe, że zmiany w przepisach zostaną wprowadzone szybciej, niż się tego spodziewamy.