Afera asfaltowa na wybrzeżu. Ulica zaczęła się rozpadać jeszcze na gwarancji

Nowe drogi w mieście są tworzone po to, aby poprawić komfort jazdy. Firmy, które wykonują zlecone im zadanie, powinny z największą dbałością ją wykonać, gdyż wybudowana droga, świadczy o jakości ich usług. Niestety nie zawsze tak jest, w szczególności, gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się na nietypowe materiały. Przykładem niech będzie ul. Szafera w Szczecinie, która została oddana do użytku w 2022 roku, a teraz praktycznie się rozpada.

Koleiny jakby czołg przejechał

Wspomniany odcinek ul. Szafera w Szczecinie, znajduje się pomiędzy al. Wojska Polskiego a skrzyżowaniem z ul. Romera. Zniszczenia na dwupasmowej trasie widać gołym okiem i nie trzeba być specjalistą od budowy dróg, żeby wiedzieć, że coś tutaj się zepsuło.

Głównie dotyczy to prawych pasów, które powoli zaczynają się rozpadać oraz utworzyły się koleiny. Dlaczego tak się stało? Odpowiedzią na to pytanie jest nietypowy asfalt — asfalt porowaty. Ma on dwie zalety: pierwsza, to fakt, że woda, która na niego spada, wnika w pory, a następnie ląduje w studzienkach kanalizacyjnych; drugą zaletą jest zdecydowanie mniejszy hałas przejeżdżających samochodów.

Problem jednak polega na tym, że tego typu nawierzchnia wykorzystywana jest głównie na trasach szybkiego ruchu i autostradach, czyli gdzieś gdzie nie ma częstych hamowań pojazdów czy przyspieszania przez nich, a także nie porusza się tam ciężki sprzęt z niską prędkością. A to wszystko występuje na ul. Szafera, a w szczególności w okolicach rond.

Cichy asfalt tańszy niż ekrany

Pomysł, aby wykorzystać cichy asfalt, zaproponowała firma BPBK SA Gdańsk, która chciała uniknąć budowy ekranów dźwiękochłonnych. Sama firma upadła kilka lat temu, ale to nie zmienia faktu, że właśnie na bazie pomysłu na wykorzystanie cichego asfaltu udało się uzyskać decyzję środowiskową, bez której nie dałoby się rozpocząć prac. Trasa przebiega w sąsiedztwie domów jednorodzinnych.

Co jednak ciekawe, klasyczną mieszankę zastosowano na rondach, gdzie nie występują problemy z nawierzchnią. Co więcej, uszkodzenia pojawiły się, zanim rozpoczęto modernizację sąsiedniej ul. Sosabowskiego, na której również wykorzystano ten typ asfaltu. Tam jednak udało się wprowadzić pewne korekty. W miejscach, gdzie auta często hamują i przyspieszają, tam wykorzystano zwykłą mieszankę, a asfalt porowaty położono wyłącznie na prostych odcinkach.

Ul. Szafera jest jeszcze objęta gwarancją. Wyborcza.pl Szczecin jednak nie udało się ustalić, czy firma Eurovia, która wykonywała drogę, uzna reklamację i czy wykona prace naprawcze. Ulica, na której widać już znaczne uszkodzenia została oddana do użytku w 2022 roku i kosztowała 125,1 mln zł.