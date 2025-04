Trump się ugiął. Koncerny samochodowe w USA osiągnęły przełom w negocjacjach

Jak informuje agencja Reuters, zmiany dotyczą dwóch kluczowych obszarów. Po pierwsze, obniżone zostaną cłą na zagraniczne części wykorzystywane w produkcji aut w USA, a po drugie - rząd zadba o to, by nie dochodziło do kumulowania stawek celnych na samochody sprowadzane z zagranicy. "Prezydent Trump buduje ważne partnerstwo z krajowymi producentami samochodów i naszymi wielkimi amerykańskimi pracownikami" – podkreślił sekretarz handlu Howard Lutnick w oficjalnym komunikacie Białego Domu.

Trump się wycofuje. Cła, które miały pomóc, zaczęły szkodzić

Decyzja o złagodzeniu ceł pojawia się w momencie rosnącej presji ze strony branży. Jeszcze w ubiegłym tygodniu koalicja największych producentów i dostawców, w tym General Motors, Toyota, Volkswagen i Hyundai, wystosowała alarmujący list do administracji. Wskazano w nim, że planowane 25-procentowe cła na importowane części mogłyby "zdezorganizować globalny łańcuch dostaw", zwiększyć ceny aut, ograniczyć sprzedaż i utrudnić serwisowanie pojazdów.

"Większość dostawców nie jest przygotowana kapitałowo na nagłe zawirowania. Wielu z nich już teraz funkcjonuje na granicy opłacalności i może stanąć przed koniecznością wstrzymania produkcji, zwolnień lub nawet ogłoszenia upadłości" – ostrzegali autorzy listu. Co więcej, eksperci zwracali uwagę, że wystarczy, by jeden kluczowy dostawca przerwał działalność, a zatrzymana może zostać cała linia produkcyjna dużego koncernu.

Trump zmienia kurs. Wszystko przed ważną wizytą

Nowe przepisy zakładają też, że firmy, które uiściły już dodatkowe opłaty, na przykład za stal i aluminium, otrzymają rekompensaty. Dzięki temu unikną podwójnych opłat za ten sam komponent, co było jednym z głównych zarzutów wobec dotychczasowej polityki celnej. Jak podaje "The Wall Street Journal", zmiany mają zostać oficjalnie ogłoszone podczas wtorkowej wizyty prezydenta w Michigan, a więc stanie będącym symbolicznym centrum amerykańskiego przemysłu samochodowego. To właśnie tam swoją siedzibę mają giganci branży - General Motors, Ford i Stellantis.

Wizyta Trumpa zbiega się z 100. dniem jego urzędowania i ma służyć podkreśleniu osiągnięć administracji w obszarze polityki gospodarczej. Prezydent już wcześniej zapowiadał, że jego celem jest "przywrócenie sprawiedliwego handlu" i ożywienie amerykańskiego przemysłu. Krytycy zarzucali jednak, że forsowane przez niego cła przynosiły więcej szkód niż korzyści.

W branży bez fajerwerków. Producenci reagują z ostrożnym optymizmem

Na wieści o łagodzeniu ceł pozytywnie zareagowali liderzy największych koncernów motoryzacyjnych. "Wierzymy, że przywództwo prezydenta pomaga wyrównać warunki gry dla firm takich jak GM i umożliwia nam jeszcze większe inwestycje w amerykańską gospodarkę" - stwierdziła dyrektor generalna General Motors, Mary Barra. Również CEO Forda, Jim Farley, docenił zmiany, mówiąc, że „pomogą one złagodzić wpływ ceł na producentów, dostawców i konsumentów".