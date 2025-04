Nawet 35 groszy taniej na litrze benzyny i diesla. Duża sieć stacji paliw obniża ceny

Majówka to taki okres, że wszyscy próbują na nim zarobić. Krzykliwe reklamy zachęcają do kupna produktów różnych firm, sklepy wprowadzają promocje, a ludzie z powodu kilku dni wolnych, z chęcią i entuzjazmem wykorzystują zaistniałą sytuację. Również przez wzmożony ruch na drogach, także koncerny paliwowe organizują specjalne akcje na stacjach paliwowych. Najnowszą ogłosiła sieć Circle K.

Nawet 35 groszy taniej na Circle K

W dniach 30 kwietnia - 4 maja Circle K ogłosiło promocję na swoje paliwa w całej Polsce. Według zapewnień firmy będzie można oszczędzić do 17,50 zł. Tym samym stacje paliwowe dołączają do walki o klienta.

Ile będzie można uzyskać rabatu podczas tankowania? Circle K podaje, będzie to 35 gr/l za paliwa miles 95, miles Diesel, miles+ 95, miles+ 98 lub miles+ Diesel i 10 gr/l za LPG SupraGas. Trzeba przyznać, że to dosyć znaczna obniżka.

Jak skorzystać z promocji na Circle K?

Jak już zostało wspomniane, promocja trwa od ostatniego dnia kwietnia, do najbliższej niedzieli, czyli do 4 maja. Zniżkę można naliczyć wyłącznie przy kasach z obsługą, ale żeby ostatecznie przypieczętować obniżkę, należy posiadać zarejestrowaną kartę Circle K EXTRA.

Maksymalna ilość paliwa objęta rabatem to 50 litrów. Co jednak najważniejsze, z promocji można korzystać wielokrotnie. Osoba korzystająca ze zniżki może płacić gotówką, kartą lub bonem, ale nie kartą flotową i przedpłaconą. Promocja nie obowiązuje również, gdy paliwo jest nalewane np. do kanistrów. Parafrazując stare przysłowie: karty zostały rzucone.