Poranna walka o miejsce parkingowe i wieczne stanie w korkach. Brzmi znajomo? Nic dziwnego, że coraz więcej kierowców zamienia cztery kółka na dwa. Motocykl lub skuter pozwala przecisnąć się przez zatłoczone ulice i znacznie skrócić czas dojazdu z punktu A do B. Jeśli myślisz o takiej przesiadce, mamy dobrą wiadomość. W wielu miastach jednoślady mogą parkować w strefach płatnego parkowania całkowicie za darmo. Jednak zanim zostawisz tam pojazd, zapoznaj się z przepisami.

Czy strefa płatnego parkowania dotyczy motocykli? To zależy od miasta

Zgodnie z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, opłaty za postój w strefie płatnego parkowania obowiązują wszystkie pojazdy samochodowe, w tym także motocykle. W praktyce jednak wiele miast wprowadza lokalne regulacje, które zwalniają jednoślady z tego obowiązku. Przykładowo w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi czy Poznaniu motocykliści mogą parkować w SPPN bez konieczności wykupywania biletu. Z kolei w Rzeszowie, Gdyni czy Katowicach parkowanie motocyklem nadal wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Aby upewnić się, jakie przepisy obowiązują w konkretnym mieście, najlepiej sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej zarządu dróg lub operatora strefy płatnego parkowania.

Czy można stawiać motocykl na chodniku? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Motocyklista może zostawić pojazd na chodniku, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest to dozwolone, jeśli:

nie ma tam znaków zakazujących postoju lub zatrzymywania się,

pojazd ustawiony jest możliwie blisko krawędzi jezdni,

dla pieszych pozostawiono przynajmniej 1,5 m szerokości chodnika.

Ważna zasada: motocykl na chodniku powinien znaleźć się bez użycia silnika, wprowadzony ręcznie. Jazda jednośladem po chodniku to poważne wykroczenie, za które można zapłacić 1500 zł mandatu i otrzymać 8 punktów karnych. Lepiej więc poświęcić chwilę na przepchnięcie maszyny, niż później tłumaczyć się przed policją.

Za co można dostać mandat na motocyklu? Poniżej znajdziesz trzy typowe przewinienia

Miasto to nie tor wyścigowy, a kierowca jednośladu, choć sprawniejszy w korkach, musi również wykazać się trzeźwością umysłu. Za jakie zachowania na jednośladzie można dostać mandat w ruchu miejskim?

Przebijanie się między samochodami bez zachowania ostrożności. To najczęstszy błąd. Jeśli kierowca motocykla nie dostosuje prędkości do warunków lub nie zachowa bezpiecznego odstępu, może zostać ukarany mandatem nawet do 500 zł. W skrajnych przypadkach policja może zarzucić stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

To najczęstszy błąd. Jeśli kierowca motocykla nie dostosuje prędkości do warunków lub nie zachowa bezpiecznego odstępu, może zostać ukarany mandatem nawet do 500 zł. W skrajnych przypadkach policja może zarzucić stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jazda buspasem bez uprawnienia. Nie wszystkie miasta zezwalają motocyklistom na korzystanie z pasów dla autobusów. W niektórych miejscowościach za jazdę buspasem bez wyraźnego dopuszczenia grozi mandat 100 zł i 1 punkt karny.

Nie wszystkie miasta zezwalają motocyklistom na korzystanie z pasów dla autobusów. W niektórych miejscowościach za jazdę buspasem bez wyraźnego dopuszczenia grozi mandat 100 zł i 1 punkt karny. Brak odpowiedniego stroju ochronnego. Co prawda za brak kurtki czy ochraniaczy nie dostaniesz mandatu, ale już jazda bez kasku skończy się surową karą. Grzywna wynosi 500 zł, a na konto trafiają 6 punktów karnych.

W miejskiej dżungli liczy się nie tylko spryt, ale też znajomość przepisów. Bezpieczna i odpowiedzialna jazda motocyklem pozwala uniknąć niepotrzebnych mandatów i naprawdę sporo stresu.

Czy motocykliści powinni mieć odgórne prawo do darmowego parkowania w miastach? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.