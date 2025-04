Policja zafundowała masowe dmuchanie. Gigantyczne korki na wybrzeżu

Piątkowy poranek minął kierowcom z Trójmiasta pod znakiem kontroli trzeźwości. Policja ustawiła się na kilku wjazdach na obwodnicę i kontrolowała zmotoryzowanych opuszczających trasę. Oczywiście skutkiem ubocznym działań stróżów prawa były olbrzymie korki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jak przekazuje redakcja portalu trojmiasto.pl, wiele osób skarżyło się na - w ich ocenie kompletnie nierozsądne - działania policji. "Żart? Ludzie spieszą się do pracy i szkoły, a oni takie coś odwalają?" - stwierdził jeden z czytelników. "1 km przejechałem w 20 minut" - skomentował kolejny. Okazuje się jednak, że do korków wpłynęła nie tylko policyjna akcja.

Policja przesadziła z akcją kontroli trzeźwości? Jest oficjalna odpowiedź służb

Do sprawy odniosła się rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Karina Kamińska. "Rozumiemy, że takie kontrole mogą powodować utrudnienia i korki, co jest niewątpliwie frustrujące, szczególnie w godzinach szczytu. Niemniej jednak ich powodem nie były badania trzeźwości prowadzone przez policjantów, a kolizje, do których doszło w kilku miejscach na obwodnicy m. in na Kowalach przy ul. Staropolskiej i Węźle Południe" - tłumaczy rzecznika.

Jak dodała, kontrole prowadzone były jedynie na wjazdach na S6, na łącznicach lub przed węzłami, a więc tam, gdzie nie powoduje się utrudnień na głównej jezdni, a kontrole były wyrywkowe właśnie po to, aby nie zakłócać płynności ruchu. "Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że celem tych działań była poprawa bezpieczeństwa na drogach. Kontrole trzeźwości, które przeprowadziliśmy, wyeliminowały z ruchu drogowego w ciągu dwóch godzin ośmiu nietrzeźwych kierowców, osoby, które zagrażały życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu. Statystyki pokazują, że takie kontrole ratują życie i zapobiegają wielu tragediom" - stwierdziła Kamińska.

"Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie tych działań może wiązać się z chwilowymi utrudnieniami, ale ich długofalowy efekt w postaci bezpieczniejszych dróg jest dla nas priorytetem. Apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie i cierpliwość, a także o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich" - kwituje rzecznika.