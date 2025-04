Widzą ten znak w kilku wersjach i przecierają oczy. Co oznacza? Mało kto wie

Znaku z czarnym okręgiem na żółtym tle próżno szukać w Polsce. Nie wszyscy kierowcy są z nowymi oznaczeniami na bieżąco, ze względu na to, że bywają wprowadzane już po tym, gdy zdali prawo jazdy. Warto więc regularnie aktualizować swoją wiedzę, by nie popełnić błędu, który mógłby przyczynić się do wywołania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Co oznacza czarny okrąg na żółtym tle? Mało kto o tym wie

Podany znak oznacza awaryjną trasę objazdową dla autostrady i innego głównego ruchu drogowego. Jest stawiany przy drogach w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, na środku wcale nie musi znajdować się okrąg, bo może być oznaczony również na przykład trójkątem. Różnorodność symboli wyznacza, którego objazdu powinniśmy się trzymać, w przypadku gdy jest ich kilka.

Dziwne znaki drogowe. Wielu kierowcom wciąż sprawiają problem

Nie tylko czarny okrąg na żółtym tle z Wielkiej Brytanii sprawia problem kierowcom. Okazuje się, że podobne trudności można napotkać nawet i na polskich drogach. Mowa na przykład o znaku A-13 "ruchomy most", który ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy. Znajdziesz go na przykład w Dziwnowie i Giżycku. Znak A-34 z przewróconym autem w na żółtym tle w kształcie trójkąta informuje zaś o miejscu, w którym droga jest zablokowana lub są na niej utrudnienia wywołane na skutek wypadku drogowego. To znak mobilny, który może zostać dowieziony przez ekipę, która ma za zadanie zlikwidować pozostałości z drogi.

