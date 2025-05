Tajemnicze "W" na niemieckiej tablicy. Ma swoje zalety, ale kryje też pułapki

Na co dzień podczas jazdy samochodem, również za granicą można zaobserwować różne ciekawostki. Jedna z nich dotyczy tablic rejestracyjnych. Niemieckie "blachy" mają białe tło, czarne litery i charakterystyczny europasek z literą "D". Tablice z literą "W" oznaczają tzw. naprzemienną rejestrację. Co to właściwie oznacza? To znak, że jeden numer może być przypisany do dwóch pojazdów. Z jednej strony niesie to za sobą korzyści, jednak z drugiej także pewne ograniczenia.

Litera "W" na "blachach". Jak działają tablice rejestracyjne w Niemczech?

System wymiennych tablic rejestracyjnych wszedł w życie na terenie Niemiec w 2012 roku. Pozwala zarejestrować dwa pojazdy (samochody, motocykle etc.) na jeden numer z numerem "W", ale tylko jeden może być używany w danym momencie. Drugi nie może stać na drodze publicznej. Zarówno jeden jak i drugi muszą należeć do tej samej klasy. W praktyce chodzi przykładowo o dwa auta lub dwa motocykle. Nie da się połączyć różnych typów, jak samochodu i motocykla.

M1 (np. auta osobowe, kampery),

L (np. motocykle),

O1 (przyczepy do 750 kg).

"Blachy" z literą "W" stanowią więc wygodną alternatywę dla tablic sezonowych, choć nie dają ulg podatkowych. Oba auta muszą więc być opodatkowane. Ubezpieczenie trzeba wykupić dla każdego z nich. Zlekceważenie którejkolwiek z powyższych zasad obarczone jest karą grzywny.

Jak rozszyfrować niemieckie tablice rejestracyjne? Składają się z dwóch części

Wymienna tablica rejestracyjna składa się z dwóch części: wspólnej i indywidualnej. Obie mają ten sam numer, różnią się tylko ostatnią cyfrą np. RO-T 630 i RO-T 632. Cyfra ta zostaje na stałe na przypisanym pojeździe, a część wspólna jest przekładana w zależności od tego, który pojazd ma być używany.

Taką tablicę trzeba mieć zamocowaną na pojeździe poruszającym się po drodze. Nie można jej stosować zamiast tablic sezonowych, eksportowych ani tymczasowych. Za rejestrację zmiennej "blachy" doliczana jest opłata 6 euro za każdy pojazd, a koszt samych tablic ustala ich producent.

