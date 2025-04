W przeciwieństwie do pojazdów mechanicznych, rowerzysta nie ma możliwości sygnalizowania zamierzonych manewrów z pomocą świateł lub kierunkowskazów. Zamiast tego, jadąc drogą, wykonują określone gesty rękoma. O ile niektóre z nich są znane chyba każdemu, tak inne mogą zastanawiać. Z pewnością jednak nie chodzi o to, by w jakiś sposób cię urazić. Na jakie gesty zwrócić szczególną uwagę?

REKLAMA

Zobacz wideo Potrącenie 12-letniego rowerzysty. Sprawca nawet nie hamował

W jaki sposób rowerzysta sygnalizuje skręt? Ten znak kojarzy chyba każdy

Jednym z najpopularniejszych gestów wykonywanych przez rowerzystów jest wyprostowanie ręki w lewo lub w prawo. W ten sposób informują pozostałych uczestników ruchu o zamiarze skrętu w wybranym kierunku. Gdy jadą drogą, powinni oprócz tego oczywiście zająć odpowiedni pas ruchu oraz ustawić się przy krawędzi drogi. Takie zachowanie sprawia, że nie ma wątpliwości co do tego, co planują zrobić.

Jakie znaki powinien znać rowerzysta? Rowerzysta. Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl

Jakie znaki powinien znać rowerzysta? Na te zachowania zwróć uwagę

Poza sygnalizowaniem zamiaru skrętu, rowerzyści używają też innych znaków, które mają ułatwić im komunikację z pozostałymi uczestnikami ruchu. W ten sposób dbają o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych.

Jeśli będzie wykonywał faliste ruchy, wyciągniętą nieco do tyłu prawą ręką, oznacza to, że planuje ominąć przeszkodę po lewej stronie (np. zaparkowany samochód, dziurę).

(np. zaparkowany samochód, dziurę). Uniesiona na wysokość głowy, zgięta lewa ręka oznacza, że planuje się zatrzymać.

W przypadku chęci zwolnienia, lekko wyciągnie lewą dłoń w bok, po czym będzie poruszał w górę i dół.

Choć zdawać by się mogło, że sygnalizowanie chęci zwolnienia nie jest konieczne w przypadku poruszających się na dwóch kółkach, warto pamiętać, że na drogach nie brakuje szosowców, których prędkość bywa naprawdę spora. Dlatego naprawdę lepiej wiedzieć, co chcą nam przekazać. Dzięki temu unikniemy zaskakujących, a przy tym często również niebezpiecznych sytuacji.

Tak rowerzysta informuje o niebezpieczeństwie na drodze. Warto znać ten znak

Warto także wiedzieć, że rowerzyści często sygnalizują inne rzeczy, które ostrzegają zarówno innych cyklistów, jak i kierowców pojazdów. Mogą między innymi ostrzegać o dziurze w drodze. W jaki sposób? Poprzez skierowanie tej ręki, po której stronie znajduje się ubytek i wskazanie go palcem. Natomiast w przypadku chęci wykonania manewru, który pozwoli mu uniknąć przeszkodę z przodu, prawą rękę schowa za plecy, a palec wskazujący skieruje w lewo. Znasz powyższe sygnały? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.