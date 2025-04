Tańsze paliwo na majówkę. Będą spore rabaty na stacjach dużych sieci. Ale jest haczyk

Trwa już odliczanie dni do tegorocznej majówki. W branży paliwowej w Polsce oznacza to nową walkę o kierowców. Zaczyna się bowiem rywalizacja stacji, które szykują różne zachęty do tego, by zatankować w obiektach ich sieci. Z nową promocją startuje sieć Moya. Pod względem liczby placówek to trzecia co do wielkości sieć stacji w Polsce. W naszym kraju ma już ponad 500 obiektów.

Czym kusi Moya? Sieć rozpoczyna promocję dość wcześnie. Obniżki zaczną obowiązywać już od soboty 26 kwietnia 2025. Promocja potrwa do 4 maja 2025 r. W tym czasie kierowcy będą mogli skorzystać z obniżki w wysokości nawet do 40 groszy na litrze benzyny (dotyczy 95 i 98) oraz oleju napędowego (zwykły i premium ON Power). Rabat naliczany jest maksymalnie do 50 l zatankowanego paliwa.

Gdzie tkwi haczyk? Trzeba spełnić kilka warunków. Aby skorzystać z promocji należy zainstalować w telefonie aplikację Super Moya i założyć konto użytkownika (według operatora z programu korzysta już ponad 830 tys. osób). To w aplikacji pojawi się odpowiedni kupon rabatowy na zakup do 50 l paliwa (trzeba go zeskanować przy kasie). Na tym nie koniec.

Jakie zakupy, takie zniżki. BP, Moya, Orlen, Shell

Podstawowy rabat na paliwo wynosi 30 groszy. Zniżka zostanie zwiększona do 40 groszy w przypadku zakupu na stacji wybranego produktu z oferty gastronomicznej (np. kawa czy hot-dog). Co jest korzystniejsze? A to już najlepiej samemu policzyć.

Rabaty na paliwo oferuje nie tylko Moya. BP wprowadził majówkowe obniżki (30 groszy na benzynę i diesla oraz 15 groszy na autogaz), które obowiązują w przypadku korzystania z kuponu w aplikacji BPme. Orlen proponuje zniżkę w wysokości 15 zł przy zakupie min. 30 l paliwa Efecta lub Verva (kupon z rabatem należy aktywować w aplikacji; oferta ważna do końca majówki). Shell jeszcze nie zdradził planów na majówkę i kusi zniżką w wysokości do 25 gr. dla kierowców z ważną aplikacją Lidl Plus.