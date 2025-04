Miała 3,5 promila i nie dała rady wrzucić biegu. 51-latka za kierownicą

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 21 kwietnia. Jarosławscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej ze stacji paliw może znajdować się nietrzeźwa kierująca. Na miejsce wysłany został patrol, który błyskawicznie zatrzymał pijaną kobietę. Jak się okazało, kobieta kilka minut wcześniej chwiejnym krokiem zmierzała do zaparkowanego renault, niosąc czteropak piwa. Wsiadła do auta i ruszyła w kierunku wyjazdu ze stacji, jednak po chwili jej samochód nagle się zatrzymał.

Pijana 51-latka zatrzymana. Poprosiła innego kierowcę, by "włączył jej pierwszy bieg'

Zachowanie kobiety zwróciło uwagę innego kierowcy. Zaniepokojony mężczyzna podszedł do niej i przez otwarte okno zapytał, czy wszystko w porządku. W odpowiedzi usłyszał prośbę, by "włączył jej pierwszy bieg, bo nie może ruszyć do przodu". Oczywiście szybko wyczuł od niej silną woń alkoholu, co skłoniło go, by wyciągnąć kluczyki ze stacyjki pojazdu nietrzeźwej 51-latki, a następnie wezwał policję.

Jak można było się spodziewać, kobieta poważnie przeholowała z alkoholem. Badanie alkomatem wykazało, że miała w swoim organizmie aż 3,5 promila. 51-latka z gminy Jarosław została zatrzymana i trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszała już zarzuty. Wkrótce odpowie przed sądem, który może skazać ja na karę nawet trzech lat pozbawienia wolności.

"Reagujmy na niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Każdy, nawet anonimowo, dzwoniąc po numer telefonu 112 może powiadomić najbliższą jednostkę Policji o niepokojącym zdarzeniu. Policjanci sprawdzą każde takie zgłoszenie. Musimy pamiętać, że każdy pijany kierowca to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia" - apelują jarosławscy policjanci.