Znika prawny absurd, którego bali się wszyscy kierowcy. Można odwołać się od kary 9 tys. zł

Za brak polisy OC groziła kara w wysokości nawet 9 tys. zł (w przypadku samochodów osobowych powyżej 14 dni). Powiedzmy sobie szczerze, wyłożenie takiej sumy jest dosyć dotkliwym ciosem dla budżetu przeciętnego Polaka. Co prawda można było się odwoływać, ale to tak jakby się nie dało, bo do instytucji, która sama nałożyła wspomnianą karę — Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Teraz Naczelny Sąd Administracyjny wprowadził subtelną zmianę, dzięki czemu odwołanie się będzie prostsze.

Zaczęło się od Rzecznika Praw Obywatelskich

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzał się sprawie dotyczącej nakładania dodatkowej opłaty za brak polisy OC. Problem polegał na tym, że osoby, które spóźniły się z opłatą, nie mogły się odwołać od tego do sądu administracyjnego, gdyż jak stwierdzono, UFG nie jest instytucją administracyjną. Co więcej, osoby, które nie zgadzały się z karą, mogły złożyć pozew w zwykłym sądzie lub pisać odwołanie do... UFG.

Mowa tutaj o osobach, które spóźniły się z wykupieniem nowego OC ze względów losowych, np. z powodu choroby, gapiostwa za jeden dzień czy przez ludzki błąd ze strony sprzedawcy samochodu lub samego ubezpieczyciela. Nie chodzi o osoby, które notorycznie odmawiają opłaty za OC. Przyszła jednak pora na subtelną zmianę, która może okazać się rewolucyjna w kwestii odwołań.

NSA staje za kierowcami

W tym miejscu wracamy do RPO, który jak informuje: wyrok z 13 marca tego roku wydany przez NSA stwierdza jednoznacznie, że opłata za brak polisy OC ma charakter publicznoprawny. Co więcej, uznano UFG jako organ administracji publicznej i odwołanie się od decyzji tegoż organu nie wiąże się jedynie z pisaniem pism do niego.

Decyzja NSA oznacza tyle, że jeśli właściciel pojazdu nie godzi się z nałożoną karą, to może odwołać się do sądu administracyjnego. A jak wiadomo, tego nie można było zrobić wcześniej. W tym momencie wszyscy ci, którzy bezskutecznie się odwoływali do UFG, mają organ, który ich wysłucha i pozwoli udowodnić, że brak wykupienia polisy OC w terminie, było spowodowane sytuacją losową, a nie unikaniem z premedytacją.