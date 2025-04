Problemy na trasie tunelu pod Łodzią. Kolejne kamienice do rozebrania?

Tunel średnicowy pod Łodzią to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w Polsce. Obiekt o długości ok. 7,5 km ma w przyszłości ułatwić ruch pociągów w centralnej części kraju, a przede wszystkim usprawnić ich przejazd na linii Warszawa - Łódź - Wrocław. Zgodnie z planami budowniczych miał on zostać otwarty w grudniu 2026 roku. Wiadomo już, że termin ten jest nieosiągalny. Wszystko ze względu na problemy, które uwidoczniły się podczas drążenia tunelu.

Łódzkie kamienice w złym stanie. Budowa tunelu wstrzymana

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku runęła ściana kamienicy przy al. 1 Maja ulokowana nad drążonym tunelem. Wydarzenie to odbiło sie szerokim echem i skłoniło wykonawcę do przeprowadzenia ponownych badań nieruchomości na trasie obiektu - między al. 1 Maja a przystankiem Łódź Śródmieście. "Wstępne wnioski przekazano do zamawiającego – PKP PLK oraz władz Miasta Łodzi na początku tego roku. Potwierdziły one wyniki z poprzednich badań, że wiele budynków na trasie tunelu jest w stanie złym lub awaryjnym" - stwierdził w wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej Piotr Grabowski, rzecznik Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Jak informuje PAP, PBDiM prowadzi aktualnie inwentaryzację nieruchomości. "Pakiet wyników z pierwszego etapu inwentaryzacji budynków przekazaliśmy już inwestorowi - PKP PLK. Wskazujemy też proponowane technologie zabezpieczenia budynków, a także urealniony koszt tego zadania. Decyzje, co dalej z kamienicami należą do inwestora" - dodaje Grabowski. Jak przypomina, przedsiębiorstwo już wcześniej wskazało obiekty, które nadają się do wyburzenia, jednak rozebrano jedynie ich część. "[...] na przełomie 2021 i 2022 r. na skutek sprzeciwów społecznych, podjęto m.in. na komisji infrastruktury decyzję o konieczności pozostawienia maksymalnej liczby obiektów nad trasą tunelu" - przypomina rzecznik PBDiM.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Czy szykują się kolejne wyburzenia?

Wykonawca inwestycji aktualnie przeprowadza dalsze badania, które mają pozwolić ocenić, które obiekty nadają się do remontu i wzmocnienia, a które do rozbiórki. Jak wskazuje rzecznik PBDiM, ekspertyzy obejmują teraz powiększony teren, a więc budynki ulokowane na pasie od 70 do 100 metrów wzdłuż przebiegu tunelu. Co więcej, szczególną uwagę zwraca się na wszelkiego rodzaju nieodkryte lub niezewidencjonowane obiekty lub części zabudowy (piwnice, pozostałości umocnień wojskowych itd.), które mogłyby stanowić zagrożenie w trakcie drążenia obiektu.

Co więcej, podczas inwentaryzacji budynków uwzględniana jest również kolejność ich powstawania. Jest to o tyle ważne, że może wskazać pewne nieprawidłowości konstrukcyjne nowszych obiektów, chociażby takich, jak w przypadku zawalonej w zeszłym roku kamienicy. "Prawa oficyna kamienicy miała tylko jedną swoją ścianę – frontową. Jako pozostałe, wykorzystano w procesie budowy ściany budynków sąsiednich" - wskazuje Grabowski. Jak dodaje, wszelkie wnioski płynące z badań, dotyczące m.in. koniecznych do przeprowadzenia remontów, przekazywane są do inwestora. Nadal rozważaną opcją jest rozbiórka kamienic, które cechują się najgorszym stanem technicznym.