Kto by się spodziewał? Aż 16 firm bije się o projekt nowej drogi krajowej

W województwie kujawsko-pomorskim ma zostać wybudowana droga, która zostanie podbita do kategorii GP. Ma 6 km długości, a zgłosiło się aż 16 firm na jej wykonanie. Można powiedzieć, że od nadmiaru aż głowa boli. Co to za droga?

Fot. Materiały GDDKiA Otwórz galerię (3)