Stało się. Chiński SUV po raz pierwszy wyprzedził rywala z Europy. Volvo zdetronizowane

Po kilku miesiącach stagnacji rynek hybryd plug-in (PHEV) w Europie zanotował wyraźne odbicie. Sprzedaż wzrosła w marcu o 20 proc., osiągając poziom 107 558 sztuk. Kluczową rolę odegrały tu nowe modele wolumenowe spod znaku Volkswagena, Toyoty, Skody i Cupry. Swoją obecność na rynku zaznaczyły również pojazdy z Chin.

Zainteresowanie chińskimi samochodami wśród europejskiej klienteli staje się coraz większe. Wystarczy spojrzeć na ranking sprzedaży. Po długim okresie dominacji Volvo XC60, które do tej pory dzierżyło tytuł rynkowego lidera w segmencie hybryd plug-in, zostało wyprzedzone przez średniej wielkości SUV-a BYD Seal U DM-i. Łącznie w marcu zarejestrowano 6276 sztuk chińskiej hybrydy, a dotychczasowy lider sprzedał się w liczbie 5813 egzemplarzy, co oznacza spadek o 7,6 proc. Jest to wręcz symboliczne zwycięstwo, które wskazuje na to, że Chińczycy są w stanie zdominować nie tylko rynek pojazdów elektrycznych - czego do tej pory europejscy politycy najbardziej się obawiali - ale także inne segmenty.

BYD Seal U DM-i. SUV segmentu D. Hybryda plug-in Tomasz Okurowski

Warto zaznaczyć, że wprowadzonymi w zeszłym roku przez Komisję Europejską karnymi cłami objęte są wyłącznie pojazdy elektryczne. Jak widać, producenci z Państwa Środka skrzętnie wykorzystują ten fakt, coraz mocniej zaznaczając swoją obecność w Europie. Zarząd BYD zapowiedział już plan przyśpieszenia ofensywy w segmencie aut hybrydowych, który, jak widać, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów.

Oprócz wspomnianego BYD Seal U DM-i, który rozszerzył dotąd wyłącznie elektryczną ofertę marki w Europie, potężny wzrost odnotowały też nowe hybrydy z grupy Volkswagena. VW Tiguan wspiął się na drugie miejsce z wynikiem 5997 sztuk (wzrost sprzedaż aż o 340 proc.). Tuż za dotychczasowym liderem Volvo XC60 uplasowała się Cupra Formentor z wynikiem rejestracji przekraczającym 3,7 tys. szt., oraz Toyota C-HR (3514 szt., wzrost o 447 proc.).

Ranking TOP 5 najpopularniejszych hybryd plug-in w Europie (marzec 2025):

BYD Seal U DM-i - 6276 (nowość),

Volkswagen Tiguan - 5997 (wzrost o 340 proc.),

Volvo XC60 - 5813 (spadek o 7,6 proc.),

Cupra Formentor - 3738 szt. (wzrost o 70 proc),

Toyota C-HR - 3514 szt. (wzrost o 447 proc.).

Rynek hybryd w Europie. Coraz większe zainteresowanie PHEV

Do tej pory klienci raczej z pewnym dystansem spoglądali w kierunku hybryd plug-in. Rynek PHEV przez ostatni rok był raczej ospały. W 2024 roku sprzedaż spadła o 4 proc., a pierwsze dwa miesiące 2025 nie przyniosły większej poprawy. Teraz jednak zainteresowanie tego typu samochodami wzrosło. Dotychczas to modele premium od Audi, BMW, Mercedesa i Volvo, skierowane głównie do klientów flotowych jako zamienniki diesli, napędzały sprzedaż hybryd plug-in. Jednak w marcu trend się odwrócił - sprzedaż bardziej przystępnych cenowo modeli PHEV wzrosła aż o 80 proc., podczas gdy auta premium zanotowały spadek o 20 proc.

Jak prezentują się wyniki w przypadku innych segmentów rynku? Jak informuje Automotive News Europe

sprzedaż diesli nadal topnieje. W marcu spadła o 18 proc., do 150 630 sztuk. Modele benzynowe bez układu hybrydowego sprzedały się w liczbie 628 070 egzemplarzy (spadek o 4,9 proc.). W przypadku "pełnych" hybryd (HEV) sprzedaż wzosła o 23 proc., osiągając poziom 186 352 sztuk. Wzrósł również popyt na auta z fabrycznymi instalacjami LPG - wzrost o 16 proc. Liderami pozostają modele Dacii, a więc Sandero, Duster i Jogger, a także Renault Captur i Clio.