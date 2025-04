To miasto w Polsce na ponad 30 lat straciło połączenie kolejowe. Będzie alternatywa dla podróży autem

Kolej wróci do Łomży po ponad 30 latach. Poza kursami okazjonalnymi, ostatni pociąg pasażerski odjechał z Łomży w 1993 roku. 22 kwietnia 2025 r. przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych podpisali umowę za prawie 300 mln zł z wykonawcą prac na trasie Łomża – Śniadowo – Łapy. Inwestycja ta przyczyni się do wyeliminowania wykluczenia komunikacyjnego i ma być impulsem do rozwoju regionu. Zyskają na niej nie tylko mieszkańców Łomży, ale również gminy położone przy kolejowej trasie.

Pociągi pojadą już w 2026 roku

Spółka PKP PLK zakłada, że korzystanie ze stacji będzie możliwe już w trakcie trwania inwestycji, rok po rozpoczęciu prac, a więc w 2026 r. PLK SA przygotują infrastrukturę, z której korzystać będzie regionalny przewoźnik finansowany przez samorząd, a także wrócą pociągi dalekobieżne. Docelowo pociągi między Łomżą i Łapami pojadą z maksymalną prędkością 80-120 km/h, a średni czas przejazdu z Łomży do Białegostoku, po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, planowany jest na ok. 1 h 35 min. Projekt realizowany jest we współpracy z samorządem województwa podlaskiego, który pokrywa 15 proc. kosztów inwestycji.

Odbudowa stacji i przystanków oraz budowa nowych

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że projekt przywracający kolej mieszkańcom składa się z dwóch części. Podstawowy zakres inwestycji to przede wszystkim kompleksowa modernizacja całej linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo (17 km). Na tym odcinku wymienione zostaną tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Odbudowana zostanie stacja w Łomży oraz przystanek osobowy w Kozikach. Powstaną też dwa nowe przystanki – Śniadowo Łącznica i Konarzyce. Natomiast na trasie od Śniadowa do Łap (ok. 60 km linii) dla potrzeb pasażerów zmodernizowane będą przystanki Kulesze Kościelne i Czachy Kołaki oraz stacja Sokoły.

Zakres podstawowy zamówienia przewiduje też odbudowę około 1 km łącznicy w Śniadowie, od strony Białegostoku w kierunku Łomży. To krótki, ale ważny odcinek – dzięki niemu możliwy będzie sprawniejszy ruch pociągów, bez konieczności zmiany czoła składów na stacji w Śniadowie. Także dla usprawnienia ruchu, na stacjach Czarnowo-Undy i Czerwony Bór zbudowany zostanie nowy układ torowy.

Plan dodatkowych robót

Druga część umowy, to tzw. opcje, czyli roboty, które można będzie wykonać po ewentualnym uzyskaniu dodatkowego finansowania. W zakres opcji wchodzą m.in. prace torowe w Śniadowie oraz na stacji Czerwony Bór. Taki kształt projektu to efekt przeprowadzonych analiz oraz ustaleń z wnioskodawcą, czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pod uwagę brano także wnioski samorządów lokalnych oraz realne możliwości finansowe.