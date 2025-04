Rodzinne samochody, które nie potrzebują paliwa. Po jakim czasie wydatek się zwróci?

Toyota otrzymała właśnie kolejną odznakę. W pierwszym kwartale 2025 r. marka był liderem sprzedaży vanów z napędem elektrycznym. Osiągnęła aż 34,8 proc. udziału w tym rynku. To więcej niż dwaj kolejni producenci razem wzięci. Z drugiej strony takie dane oznaczają skumulowaną sprzedaż na poziomie... 140 pojazdów. Japończycy chcieliby zatem dorzucić do tej ilości jeszcze kilka vanów. Tym bardziej że nie muszą to być rasowe dostawczaki. Dostępne są też warianty osobowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Toyota CH-R+ Poznaliśmy z bliska nową elektryczną Toyotę

Elektryczny Proace City Verso jest tak samo praktyczny, jak SUV

Dobrym przykładem samochodu dostawczego, którym można jeździć jak typową osobówką, jest Proace City Verso Electric. Pojazd jest klasycznym kombivanem. Ma dwoje rozsuwanych drzwi po bokach. Te ułatwiają wsiadanie i wysiadanie na zatłoczonym parkingu. Poza tym dostępne są dwie długości nadwozia. Modele Standard (4403 mm) z pięcioma miejscami oraz Long (4753 mm), które opcjonalnie mogą być 7-miejscowe. Do dyspozycji pasażerów jest też ogromny bagażnik. Ten w wersji Standard ma 2130 litrów. W modelu Lond wartość zwiększa się do 2950 litrów.

Auto ma też więcej "rodzinnych" zalet. Bo standardem jest m.in. pompa ciepła, która pozwala szybko ogrzać wnętrze w chłodniejsze dni bez nadmiernego zużycia energii.

Toyota Proace City Fot. Maciej Lubczyński

Tak skonfigurowana Toyota Proace City Verso nie spala paliwa. Odbywa się to za sprawą silnika elektrycznego. Jednostka ma 136 koni mechanicznych mocy i 270 Nm momentu obrotowego. Układ napędowy jest parowany z akumulatorem trakcyjnym o pojemności na poziomie 50 kWh. Ten gwarantuje do 330 km zasięgu. 136-konny Proace City Verso jest też dość szybki. Osiąga 100 km/h po 11,2 sekundy. Prędkość maksymalna auta to 132 km/h.

Ile trzeba zapłacić za Toyotę Proace City Verso Electric?

Cennik modelu w wersji standard z pięcioma fotelami startuje od kwoty na poziomie 181 500 zł. To już kwota brutto. Gdyby kierowca załapał się na maksymalną dotację z programu NaszEauto, obniży sumę o 40 tys. zł do poziomu 141 500 zł. Czy kwota jest atrakcyjna? Naprawdę może robić wrażenie. Dla przykładu Proace City napędzana 100-konnym dieslem 1.5 D-4D w odpowiadającej wersji wyposażenia Business kosztuje 140 900 zł. To oznacza, że elektryk jest droższy o zaledwie 600 zł.

Toyota PROACE CITY Verso fot. Toyota

Jeżeli kierowca będzie "tankował" elektrycznego Proace np. z domowej instalacji fotowoltaicznej i nie zapłaci za prąd wcale, dopłata o wartości 600 zł oznacza jakieś 97 litrów paliwa. Zakładając średnie spalanie diesla na poziomie 7 litrów, inwestycja zwróci się już po pokonaniu 1386 km. Po tym dystansie elektryczny van zacznie na siebie zarabiać. To prowadzi do jednego wniosku. W przypadku auta użytkowanego głównie w ruchu miejskim takie wyliczenie może brzmieć jak dobry biznes.