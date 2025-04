Czy Tesla oszukuje klientów... zawyżając przebiegi swoich aut? Jest powód, żeby to robić

Tesla śmiało może dopisać do listy problemów kolejny. Ten dotyczy pozwu jednego z właścicieli Modelu Y, a właściwie to bardziej faktu, że pozew ten ujrzał światło dzienne. Zdaniem redakcji serwisu Carscoops Nyree Hinton skarży się w nim na to, że licznik przebiegu w jego aucie oszukuje. Zawyża wartość rejestrowaną w komputerze pokładowym.

72 mile zamiast 55 mil. Im bliżej gwarancji, tym przekłamanie wyższe

Nyree Hinton podaje w swoim pozwie dwa konkretne przykłady. Wskazuje na to, że:

między 14 grudniem 2022 r. a 6 lutym 2023 r. należący do niego Model Y rejestrował średni dzienny przebieg na poziomie 55,54 mili. Natomiast między 26 marcem 2023 r. a 28 czerwca 2023 r. dzienny przebieg wynosił już 72,53 mili. To wynik aż o 20 mil wyższy, choć mężczyzna poruszał się na porównywalnych trasach. Nie powinno być zatem prawie żadnej różnicy.

w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem pozwu Hinton pokonał swoim autem 6 086 mil. Na liczniku pojawiło się jednak 13 228 mil. To aż o 117 proc. więcej. O tyle zawyżony został odczyt.

Ciekawostka opisana w tym pozwie jest tak naprawdę jedna. Tesla zaczyna oszukiwać przebiegi dopiero w momencie, w którym pojazd zbliża się do końca gwarancji. Być może chodzi o to, aby pojazd jak najszybciej przekroczył przebieg, w ramach którego producent chroni baterię? W takim kierunku idą dywagacje właścicieli pojazdów. I w przypadku Hintona mogłoby się to sprawdzać. Bo gwarancja w USA obejmuje cztery lata lub 50 000 mil. Do takiego właśnie przebiegu zbliżało się jego auto przed złożeniem pozwu.

Czemu Tesla oszukuje właścicieli na przebiegu?

Potęgowanie skali "podkręcania" przebiegu wraz ze zbliżającym się końcem gwarancji może brzmieć trochę jak teoria spiskowa. Warto jednak pamiętać o tym, że mieliśmy już diesle, które potrafiły sztucznie obniżać wyniki emisyjne. Emulatory same orientowały się, że auto jest poddawane testowi emisyjnemu i reagowały. Nowoczesna technologia daje zatem duże możliwości.

To jednak tak naprawdę dopiero pierwsza z kwestii. Drugą i nieco ważniejszą jest jednak to, w jaki sposób Tesla dokonuje pomiaru przebiegu. Bo wielu wskazuje na to, że ona może wcale nie mierzyć ilości kilometrów faktycznie pokonanych przez koła. Ona może opierać się np. na algorytmach, które analizują dane nawigacyjne lub "współczynnik konwersji mil na energię elektryczną". To w dużej mierze mogłoby tłumaczyć przekłamania dotyczące przebiegu. Choć też połowicznie. Jeżeli właściciele Tesli rzeczywiście mają rację, a do tego stopień przekłamania rośnie wraz ze zbliżaniem się granicy obowiązywania gwarancji, teoria o wyłącznie technologicznej ułomności pada. To rzeczywiście mogłoby wskazywać na świadome działanie producenta.