Problem łódzkiego MPK. Nie może sprzedać wadliwych autobusów, ani kupić nowych

MPK w Łodzi ma poważny problem z autobusami Isuzu Novociti Life. Te są awaryjne. Jak to możliwe, skoro na ich przodzie znajduje się logo japońskiej marki? Japoński rodowód jest wyłącznie pozorny. Pojazdy są bowiem produkowane przez tureckie przedsiębiorstwo Anadolu Isuzu wyłącznie pod marką Isuzu.

Koszty eksploatacji małego autobusu dobijają Łódź

Łódź była pierwszym odbiorcą Novociti Life w Europie. W sumie zamówiła 42 mini autobusy. Za pierwsze 18 zapłaciła 12,3 mln zł. Te weszły do taboru łódzkiego operatora komunikacyjnego w 2018 r. Zakup nie był jednak strzałem w dziesiątkę. Autobusy ciągle się psują, a do tego trzeba czekać na części zamienne do nich. Skutek? Jak informuje serwis Transport-publiczny.pl, zdarzało się, że na 42 pojazdy, sprawnych było tylko 17. Tylko one poruszały się na regularnych trasach.

Co się psuje w Isuzu Novociti Life? Praktycznie wszystko. MPK w Łodzi walczyło już z usterkami klimatyzacji, drzwi wejściowych, zawieszenia czy nawet nadwozia. Część pojazdów jest w tak złym stanie, że została na razie wycofana z eksploatacji. Na tym jednak problemy się nie kończą. Listę strat dopełniają bowiem wysokie koszty utrzymania pojazdów. Zbyt wysokie dla łódzkiej komunikacji miejskiej. Dlatego ta postanowiła pozbyć się pojazdów.

Łódź chciała sprzedać małe Isuzu i kupić w to miejsce inny autobus

MPK w Łodzi wymyśliła prosty manewr. Sprzeda 42 używane autobusy Isuzu i w to miejsce kupi 34 używane pojazdy innej marki. Kupi autobusy używane po to, aby "dojechać" nimi do czasu, w którym znowu miasto będzie stać na zakup nowego taboru. Używane Isuzu zostały wycenione. MPK chciało uzyskać za poszczególne pojazdy kwotę od 197,2 do 297,5 tys. zł netto.

W celu przeprowadzenia transakcji wymiany ogłoszone zostały dwa przetargi. Te zakończyły się jednak fiaskiem. Ofert na zakup używanych pojazdów nie było wcale. Oferty zakupowe, jak informuje Transport-publiczny.pl, opiewały z kolei na rażąco niskie kwoty. MPK nie było w stanie tak tanio oddać miniaturowych autobusów. Skutek jest zatem taki, że łódzka spółka utknęła w miejscu. Na razie ani nie sprzeda Isuzu Novociti Life, ani nie kupi nowych pojazdów. Twierdzi, że pojazdy będą dalej eksploatowane i na razie nie planuje kolejnych przetargów zakupowych lub sprzedażowych.