Stało się. Sąd zezwolił na pozew zbiorowy przeciwko Stellantisowi

Od dłuższego czasu ciągną się problemy z poduszkami powietrznymi japońskiej marki Takata, które stanowiły zagrożenie dla użytkowników. To właśnie ich produkty były montowane w samochodach marki Stellantis, a teraz sąd w Turynie wyraził zgodę dla dwóch grup konsumenckich Codacons i Altroconsumo, na złożenie wniosku o pozew zbiorowy przeciwko koncernowi. Jeśli dojdzie do procesu, poszkodowani mogą zawalczyć o bardzo wysokie odszkodowanie.

Poszkodowani poduszkami powietrznymi poszukiwani

Stellantis zdążyło już się ustosunkować do złożonego pozwu. Koncern zauważa, że złożony dokument nie dotyczy odpowiedzialności prawnej ze strony firmy, a samej zasadności złożenia pozwu. Zarazem producent zapewnia, że cały czas stara się wycofać samochody z uszkodzonym podzespołem.

Rozprawa została odłożona do 21 listopada, a do tego czasu poszukiwani są wszyscy poszkodowani, którzy chcą dołączyć się do pozwu zbiorowego. Dokładniej rzecz biorąc, zainteresowani mają 150 dni na zgłoszenie. A jest o co walczyć. Jak podaje Reuters, grupy konsumenckie oczekują 285 mln euro zadośćuczynienia.

Citroen i DS na celowniku

Felerne poduszki powietrzne Takaty, były głównie montowane w samochodach marek Citroen i DS. Modele zostały wyprodukowane w latach 2009-2019. Pojazdy trafiły do dwudziestu czterech państw: Europy Południowej, Afryki i krajów Bliskiego Wschodu.

W jaki sposób poduszki mogą zagrozić użytkownikom? Otóż substancje w produkcie mogą ulec uszkodzeniu w gorących i wilgotnych regionach, przez co są w stanie napełniać się o wiele szybciej i większą ilością gazów. Efekt? Uszkodzenia ciała, a nawet śmierć.

Stellantis od zeszłego roku prowadzi akcję "Stop Drive" związaną z poduszkami. Firma Takata w 2017 roku złożyła wniosek o upadłość.