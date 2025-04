W Bieszczadach pojawił się nowy znak drogowy. To zupełnie coś innego, niż myślą kierowcy

Od jakoś czasu na bieszczadzkich drogach, kierowcy dostrzec mogą białe romby lub krzyże wymalowane na asfalcie. Co one oznaczają? Czy zostawili je kosmici? Ma się odbyć jakiś wyścig? A może szykowany jest remont? Zastanawia się nad tym wielu mieszkańców na Podkarpaciu. Odpowiedź jest prostsza, a za wszystkim stoją drogowcy.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uspokaja

Jak się okazuje, tajemnicze symbole na drodze, zostały naniesione przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Nie są to nowe znaki poziome dla kierowców, ani nie zapowiadają przebudowy drogi. Odpowiedź na to jest stricte technologiczna.

Do czego zatem służą owe symbole? Tak naprawdę kierowcy nie powinni się nimi przejmować, chociaż wyglądają jak ważne znaki poziome. Są to punkty kontrolne, które są wykorzystywane do mobilnego mapowania dróg wojewódzkich. Urzędnicy i drogowcy chcą dokonać cyfryzacji infrastruktury drogowej województwa podkarpackiego. W ten sposób powstanie geoportal drogowy dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Po co drogowcom taki geoportal?

Można się zastanawiać, po co drogowcom w ogóle taki geoportal? Otóż przeniesienie do cyfrowej rzeczywistości dróg, pozwoli im na sprawniejsze zarządzanie drogami. W systemie pojawią się takie informacje dotyczące tras jak kilometraż, oznakowanie drogowe, stan dróg czy spis stanu drzewostanu i zewnętrznych obiektów. Drogowcy będą mogli efektywniej pracować i lepiej rozplanowywać remonty dróg. Do życia samych kierowców wspomniane znaki nie wnoszą niczego nowego. Przynajmniej na ten moment. Przyszłe remonty, które będą planowane na podstawie cyfrowych map z pewnością to zmienią.