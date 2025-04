W przestrzeni internetowej od 15 lat funkcjonuje popularny kanał MaturaToBzdura, ośmieszający wiedzę młodych Polaków. W programie zadawane są pozornie łatwe pytania z wielu dziedzin, jednak te zwykle wprawiają w zakłopotanie osoby udzielające odpowiedzi. Reakcje są różne i nieoczekiwane - potrafią być tak samo zabawne, jak i wręcz żałosne.

Prowadzący MaturaToBzdura tym razem postanowili zweryfikować podstawową wiedzę młodzieży z obszaru prawa jazdy. Padały podchwytliwe pytania o czynności związane z obsługą pojazdu silnikowego, rozpoznanie kontrolek wyświetlanych na tablicy informującej o stanie samochodu, a także o znajomość znaków drogowych. Jak poradzili sobie młodzi Polacy? Można się uśmiać, choć w przypadku ankietowanych posiadaczy prawa jazdy, osoby te niekoniecznie mają powody do śmiechu.

Niejasne znaczenie znaków drogowych

Młodym ludziom kłopoty z odpowiedzią potrafiło sprawić proste pytanie o różnicę między oponą, a kołem samochodu. Znacznie większe trudności powodowało rozszyfrowanie znaczenia znaków drogowych oraz sygnałów wysyłanych kierowcom przez kontrolki. O ile po osobach nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (informacja ta została zamieszczona na nagraniu w lewym górnym rogu) faktycznie nie ma co spodziewać się rozbudowanej wiedzy z obszaru prawa jazdy, tak już niektórzy posiadacze "prawka" po udzielonych odpowiedziach mają powody do wstydu.

"Co ile czasu wymienia się płyn do kierunkowskazów?"

Zmyślone pytanie, które okazało się całkiem zabawne i wprawiło w zakłopotanie niektórych młodych ludzi, dotyczyło wymiany płynu w kierunkowskazach. Jak formułowane były odpowiedzi? To trzeba usłyszeć.