Wiemy, kiedy ruszy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Dwa przetargi w toku

Droga ekspresowa S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną. Połączy Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską – z DK7 w Głogoczowie, ułatwiając tym samym dojazd tak do Krakowa, jak i Zakopanego. Droga będzie miała 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to typowa dwujezdniowa ekspresówka z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Trasa ma już trzy działające odcinki. Dwa pierwsze prowadzą od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 roku dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa. Trasa podzielona została na cztery odcinki realizacyjne. Właście ogłoszono przetargi na wykonanie prac przygotowawczych dla dwóch ostatnich, a więc od Bulowic do Choczni (11,5 km) i od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa (12 km).

Beskidzka Droga Integracyjna staje się faktem. Ruszyły przetargi na dwa ostatnie odcinki

Pierwszy z wymienionych wcześniej fragmentów ma kluczowe znaczenie dla Andrychowa, największego miasta powiatu wadowickiego. To właśnie tam odnotowuje się największe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 52 między Bielsko-Białą a Głogoczowem. Każdego dnia trasę przemierza prawie 17 tysięcy pojazdów. Planowo BDI ominie Andrychów od północy, a dojazd do miasta zapewni nowy węzeł, który powstanie na skrzyżowaniu z ul. Batorego (droga wojewódzka nr 781). Kolejny węzeł na trasie powstanie w Inwałdzie, na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Tu S52 również pobiegnie na północ od tej popularnej wśród turystów miejscowości.

W przypadku ostatniego odcinka Kalwaria Wschód - Głogoczów połączy się on z DK7, czyli popularną Zakopianką, w miejscu dzisiejszego węzła Głogoczów, który zostanie gruntownie rozbudowany. Poza tym powstaną dwa węzły - Sułkowice na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 956 oraz Skawina (między Wolą Radziszowską a Krzywaczką). Nowa trasa pobiegnie na północ od DK52. Co warte odnotowania, na odcinku tym notowane jest największe w małopolskiej części DK52 natężenie ruchu. Co dzień tą drogą porusza się niemal 18 tysięcy aut.

Budowa drogi ekspresowej S52 coraz bliżej. Dwa przetargi w toku

Jak informują przedstawiciele GDDKiA, w styczniu ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonanie badań geologicznych i przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch pierwszych odcinków BDI – Hałcnów - Bulowice oraz Chocznia – Kalwaria Zebrzydowska Wschód. "Zainteresowanie wykonawców było duże, złożono odpowiednio 10 i 13 ofert. W najbliższych tygodniach planujemy wyłonić najkorzystniejsze z nich" - stwierdzają drogowcy.

Kiedy jednak rozpocznie się budowa trasy? Zgodnie z planami GDDKiA wszystkie cztery wnioski o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji zostaną złożone w 2027 roku. "Po ich uzyskaniu ogłosimy przetargi na realizację trasy. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)" - stwierdzają przedstawiciele generalnej dyrekcji. Docelowa realizacja trasy powinna ruszyć jeszcze przed końcem 2027 roku, bądź też na początku roku 2028.