Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG przed Wielkanocą. Prognozy są optymistyczne

Płacimy coraz mniej za paliwo. Taniej w rafineriach

Sytuacja na rynku naftowym uległa wręcz radykalnej zmianie. Polityka celna prowadzona przez administrację USA sprawiła, że kurs ropy na giełdach spadł o ok. 10 dol na baryłce i utrzymuje się na poziomie ok. 64,5 dol/bbl. To z kolei doprowadziło do poważnych obniżek cen paliw w rafineriach. Od czwartku 3 kwietnia benzyna bezołowiowa 95 potaniała o niemal 300 zł na m3 (z 4732 zł/m3 do 4445 zł/m3). Nieco większa obniżka dotyczyła oleju napędowego, którego cena spadła z 4776 zł/m3 do 4473 zł/m3. Takie doniesienia z pewnością ucieszą kierowców, dla których tankowanie z tygodnia na tydzień będzie coraz tańsze.

Ceny paliw w polskich rafineriach. Fot. e-petrol.pl

Zgodnie z rynkową analizą portalu e-petrol.pl, w ubiegłym tygodniu kierowcy płacili za "dziewięćdziesiątkę piątkę" średnio 5,97 zł/l, natomiast litr oleju napędowego wyceniany był na 6,08 zł/l. Zmotoryzowani tankujący benzynę 98 E5 musieli przygotować się na ceny rzędu ok. 6,77 zł/l. W przypadku LPG płaciliśmy średnio 3,13 zł/l. Podobnie przedstawiały się wyniki przeglądu rynku przygotowanego przez firmę Reflex:

Benzyna 95 - 5,98 zł/l,

Benzyna 98 - 6,75 zł/l,

Olej napędowy - 6,06 zł/l,

LPG - 3,13 zł/l.

Prognozy cen paliw przed świętami Wielkiej Nocy. Dobre wieści dla kierowców

Spadkowy trend dotyczący cen paliw w ciągu najbliższych kilku tygodni jeszcze bardziej się umocni. Spadający popyt na ropę, obniżka cen surowca, a także zapowiedzi zwiększenia wydobycia przez państwa OPEC+ tylko umacniają zniżkowy kurs w rafineriach, czego owocem będą obniżające się ceny na przystacyjnych pylonach. Czego możemy spodziewać się w nadchodzących dniach?

Zgodnie z przewidywaniami rynkowych ekspertów, na większości stacji ceny benzyny i oleju napędowego będą utrzymywały się na poziomie poniżej 6 zł/l. W przypadku benzyny Pb95 analitycy portalu e-petrol.pl przewidują ceny mieszczące się w granicach od 5,87 do 5,99 zł za litr. Z kolei olej napędowy zostanie wyceniony na kwotę od 5,95 do 6,07 zł/l. Obniżki nie ominą również autogazu, za litr którego zapłacimy od 3,07 do 3,14 zł/l. Równie optymistycznie, lecz z niższymi górnymi granicami cen, przedstawiają się prognozy firmy Reflex.

Ceny paliw od 14 do 20 kwietnia (prognoza Reflex)

Benzyna 95 - od 5,88 zł/l do 5,93 zł/l,

Benzyna 98 - od 6,65 do 6,70 zł/l,

Olej napędowy - od 5,96 zł/l do 6,01 zł/l,

LPG - od 3,07 zł/l do 3,10 zł/l.

Ceny paliw od 14 do 20 kwietnia (prognoza e-petrol)