Rysa na lakierze twojego auta? Ten sposób cię uratuje, inny zupełnie pogrąży

Nie ma nic gorszego, niż zobaczenie nowej rysy na swoim aucie. Niestety, nawet najbardziej uważnego i ostrożnego kierowcę kiedyś to czeka. Zanim jednak udasz się do warsztatu i poprosisz o pomoc lakiernika, spróbuj kilku sprawdzonych sposobów. Może się okazać, że dzięki nim zaoszczędzisz nieco pieniędzy.

Tak nigdy nie próbuj ratować lakieru na swoim samochodzie

Zanim jednak zdecydujesz się wypróbować domowe sposoby, upewnij się, że na pewno ci one pomogą, a nie dołożą jeszcze więcej problemów. A takim może być, jeśli do walki z zarysowanym autem użyjesz lakieru do paznokci - zdaniem niektórych lakierników, to wciąż popularna metoda wykorzystywana przez wielu kierowców. Dlaczego nie używać lakieru? Z prostego powodu, nie dość, że ciężko dobrać właściwy kolor do naszej karoserii, poza tym, lakier pod wpływem wysokich temperatur ma prawo się łuszczyć i pękać, co będzie wyglądało niezwykle nieestetycznie.

Często polecanym sposobem jest natomiast użycie pasty do zębów. O jej skuteczności zaświadcza wielu ekspertów motoryzacyjnych, podkreślają oni jednak, by nie przesadzać z jej ilością, gdyż zbyt dużo cząsteczek ściernych w składzie może uszkodzić lakier. To dobry sposób stosowany doraźnie, jednak warto pamiętać, że pasta do zębów nie zawiera żadnych składników zabezpieczających lakier.

Ile kosztuje lakierowanie rysy? Ile kosztuje lakierowanie rysy? Fot. Volodymyr Dobrovolskyy / Unsplash

Jeśli nie jesteś przekonany o skuteczności sposobów domowych, możesz skorzystać z profesjonalnych produktów, takich jak lakier w sztyfcie, profesjonalny zestaw naprawczy, specjalne ściereczki polerskie lub po prostu oddać auto w ręce specjalisty i niczym się nie przejmować.