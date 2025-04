Wreszcie zdał egzamin na prawo jazdy. Już po godzinie zatrzymała go policja

Kiedyś osoba, która zdała prawo jazdy, nawet miesiąc musiała czekać na możliwość prowadzenia auta. Było to możliwe dopiero po odebraniu prawa jazdy. Dziś egzaminowany zdaje i kilka minut później może ściągnąć tymczasowe prawo jazdy do aplikacji mObywatel. To oznacza, że de facto ze zdanego egzaminu może wrócić samochodem, prowadząc go.

Zdał egzamin, dostał tymczasowe prawo jazdy, a do tego... mandat!

Taka zmiana cieszy młodych kierowców. Tego też ucieszyła. Jednak nie na długo. 30-latek już w godzinę po egzaminie zapomniał bowiem, o czym mówią przepisy ruchu drogowego. Przekroczył dopuszczalną prędkość, a do tego nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. I oczywiście wpadł w oko policyjnego miernika. Pojazd został zatrzymany do kontroli drogowej w Gąsocinie na ul. Nasielskiej. Informują o tym fakcie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej komendy.

30-letni kierujący Citroenem jechał o 20 km/h zbyt szybko. To plus niezapięte pasy sprawiły, że dostał w sumie 300 zł mandatu i aż 8 punktów karnych. "Młodemu kierowcy" należała się grzywna wynoszącą 200 zł i 3 punkty za przekroczenie prędkości oraz 100 zł i 5 punktów za pasy.

"Młodzi kierowcy" mają limit 20 punktów. Pamiętają o tym?

Ten przypadek sprawił, że ciechanowscy policjanci postanowili przypomnieć dość kluczową zasadę. Młody kierowca, a więc osoba w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami, może uzbierać maksymalnie 20 punktów karnych. Po przekroczeniu tego limitu traci prawo jazdy na stałe. A więc musi się zapisać na kurs, a później egzamin państwowy, aby odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów. Nie będzie wysyłany na egzamin sprawdzający.

Ten 30-latek jest na najlepszej drodze do tego, aby sprawdzić działanie tych przepisów w praktyce. Nie da się inaczej powiedzieć, skoro kilkadziesiąt minut po zdanym egzaminie, już zdążył dopisać do swojej konta w CEK 8 punków karnych. Na dalszej drodze zalecamy mu zatem nieco więcej uwagi.