Wywoływał kolizje, żeby wyłudzić odszkodowanie. Wszystko się nagrało na monitoring

Północna Obwodnica Krakowa powstała w ciągu drogi ekspresowej S52. Trasa łączy autostradę A4 w Balicach z drogą ekspresową S7 w Krakowie. Została otwarta 23 grudnia 2024 r. POK jest obsługiwana przez najnowocześniejsze rozwiązania, w tym stały monitoring. Zamontowanie kamer okazało się strzałem w dziesiątkę. Bo pozwala nie tylko wykrywać zagrożenia, ale także... oszustwa.

Dwa auta i 30 kolizji. Powtarzający się mechanizm na Północnej Obwodnicy Krakowa

Krakowski oddział GDDKiA poinformował ostatnio, że dyspozytor przeglądający nagrania z monitoringu z POK, dostrzegł ostatnio serię dziwnych stłuczek. Były o tyle specyficzne, że w 30 zdarzeniach powtarzały się dwa te same pojazdy. Auta te zawsze były poszkodowane. Identyczny był również mechanizm kolizji. Dwa poszkodowane samochody zawsze "chowały się w martwym polu" i czekały aż wjedzie w nie inne auto.

Ciekawostka jest taka, że jednym z chowających się aut okazuje się Audi A2. Być może o tym nie wiecie, ale samochód ma praktycznie wszystkie elementy nadwozia wykonane z aluminium. Tylko błotniki przednie są kompozytowe. Aluminium jest o tyle "wdzięczne" do wymuszania odszkodowania, że pogięte elementy należy wymienić. Nie naprawia się ich czy też nie szpachluje. A to winduje kwotę potencjalnego odszkodowania i sprawia, że "biznes" staje się bardziej dochodowy. Dodatkowo A-dwójki są dziś naprawdę tanie.

Nagrania z powtarzających się kolizji trafiły na policję

Dyspozytor centrum monitoringu zebrał nagrania i przekazał je funkcjonariuszom policji. Ci mają sprawdzić, czy w 30 przypadkach nie doszło czas do próby wymuszenia odszkodowania.

Na naszych nagraniach widać, jak samochód zjeżdżał z obwodnicy, trzymał się pasa zjazdowego, ale wygląda, że robił to w taki sposób, że blokował możliwość zjazdu samochodu, który był na lewo od niego. I tutaj dochodziło do stłuczek. Samochody z nagrań się powtarzają i to wzbudziło nasze podejrzenia. Przekazaliśmy te materiały policji i teraz są one poddawane analizie – powiedział RMF FM Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Analiza policyjna nagrań chwilę potrwa. Jeżeli jednak funkcjonariusze dojdą do wniosku, że filmiki obrazują wymuszenie, to zdecydowanie zmieni miejsce położenia kierowców. W tym przypadku "ofiary" staną się sprawcami. A sprawiedliwość powróci. Choć filmy odgrywają jeszcze jedną rolę. Mogą uczulać kierowców jeżdżących obwodnicą w Krakowie. Uważajcie na auta "czające się" na prawym pasie. Granatowe A2 może gdzieś tam na was już czekać.