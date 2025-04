Właściciele Porsche Taycan dostają tajemnicze listy. Muszą przyjeżdżać do serwisu co 2 miesiące

Porsche Taycan, identycznie jak wcześniej Audi e-tron, może mieć naprawdę palący problem. W modelach wyprodukowanych październikiem 2019 r. a lutym 2024 r. (wersje Porsche ARB6 i Porsche ARB7) pojawiły się wadliwe ogniwa Li-ion. W ich wnętrzu w czasie eksploatacji dochodzi do fałdowania się elektrod. To może spowodować... pożar. Scenariusz jest potencjalnie groźny. Dlatego niemiecka marka podjęła działania.

Porsche Taycan ma dostać nowe oprogramowanie. Istnieje ryzyko zapłonu

Porsche informuje, że w pojazdach należy zmienić oprogramowanie sterujące. Tak, aby posiadało ono bezpiecznik kontrolujący stan baterii. Gdy oprogramowanie dojdzie do wniosku, że istnieje ryzyko zapłonu, ostrzeże o tym fakcie kierowcę. Tak, aby miał czas na podjęcie reakcji, ewentualnie bezpieczne opuszczenie kabiny pasażerskiej auta.

Problem w tym punkcie jest tak właściwie jeden. O sprawie wiadomo już od dłuższej chwili. Jak na razie jednak Niemcom nie udało się stworzyć właściwego programu. Jak informuje Elektrowóz, postanowili zatem podjąć inne kroki. Zdecydowanie mniej korzystne dla właścicieli. Porsche rozsyła bowiem do niemieckich posiadaczy Taycanów listy, w których informuje ich o dwóch rzeczach. Przekazuje im właściwie dwa przykazania.

Taycan musi co 2 miesiące jechać do serwisu. Ładowanie tylko do 80 proc.

Po pierwsze nowe oprogramowanie nie pojawi się wcześniej, niż w drugiej połowie 2025 r. To oznacza kilka miesięcy oczekiwania. Dlatego Porsche zaleca właścicielom Taycanów regularne wizyty w ASO w celu sprawdzenia stanu akumulatora. Regularne, a więc średnio co 2 miesiące. Po drugie kierowcy nie powinni ładować baterii w pojeździe powyżej 80 proc. pojemności. To ma ponoć minimalizować ryzyko wystąpienia awarii akumulatora.

Problem wydaje się naprawdę poważny. Elektrowóz jednak uspakaja. Informuje, że na razie stwierdzonych zostało równe zero przypadków samozapłonów Porsche Taycanów. Działania ze strony niemieckiej marki to zatem nadal dmuchanie na zimne. To raz. Dwa zdaniem redakcji najpoważniejszym zmartwieniem dla właściciela może się stać nagły spadek pojemności baterii podczas jazdy. Efekt pojawia się zazwyczaj przy dużym obciążeniu lub po szybkim ładowaniu.