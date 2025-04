Zatrzymywał pociągi dla zabawy przez rok. Polak spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej wraz z funkcjonariuszami wrocławskiego Komisariatu Kolejowego i Delegatury ABW we Wrocławiu. Z uwagi na specyfikę zdarzeń, dolnośląskie służby wspierali również przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Intensywne działania operacyjne i szczegółowa analiza zgromadzonych informacji, a także doskonała współpraca funkcjonariuszy wspomnianych służb, doprowadziły do zatrzymania przez funkcjonariuszy ABW na gorącym uczynku, mężczyzny odpowiedzialnego za ten nielegalny proceder.

Działania służb prowadzone były w sposób skoordynowany, jednak 57-latek był sprytny

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu łącznie zarejestrowała aż kilkadziesiąt takich przypadków. Mężczyzna korzystał z systemu radio-stop, nadając w ten sposób sygnały alarmowe do systemów w pociągach. Sprawca działał w sposób przemyślany, zgodnie ze swoim planem. Mężczyznę udało się złapać na gorącym uczynki, w trakcie zatrzymywania kolejnego pociągu. Tego dnia znaleziono przy nim m.in. urządzenia elektroniczne, które służą do nadania sygnału radiowego na kanałach PKP. W plecaku był również tablet, antena do radiostacji i plan miasta Wrocławia.

Dalsze czynności procesowe z zatrzymanym prowadzili funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu. Mężczyzna został przesłuchany, przeszukano również jego mieszkanie w poszukiwaniu kolejnych urządzeń. Zabezpieczono kolejne telefony komórkowe, karty pamięci i sześć radiostacji, a następnie doprowadzono go do prokuratury.

Mężczyzna usłyszał zarzuty. Niewykluczone jednak, że zostaną rozszerzone

W prokuraturze 57-latek usłyszał zarzuty z art. 224a paragrafu 2. Kodeksu Karnego. Dotyczą one fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, które nie istnieje, a które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach. Ze względu na fakt, że było to więcej niż jeden raz, mężczyźnie grozi kara od 2 do 15 lat więzienia. Jedynym czego w tej chwili nie znamy, jest motywacja, która go skłoniła do takich nielegalnych działań.