Jest odpowiedź Unii na amerykańskie cła. Polityka Trumpa działa?

Postać Donalda Trumpa od lat otacza aura kontrowersji. To, co dla typowych polityków byłoby nie do przyjęcia, dla 47. prezydenta USA jest chlebem powszednim. Decyzja o wprowadzeniu nowych, w niektórych przypadkach bardzo wysokich ceł, odbiła się szerokim echem na całym świecie. Nawet tak istotny temat jak wojna w Ukrainie na chwilę zszedł na drugi plan. Administracja Stanów Zjednoczonych nałożyła dodatkowe cła na szereg produktów importowanych z Europy – w tym, oczywiście, na samochody.

Zdaniem Trumpa, Stany Zjednoczone były przez lata lekceważone, a system ceł miał odzwierciedlać tę nierównowagę. Dla przykładu – USA nakładały cło w wysokości 2,5 proc. na samochody z Europy, podczas gdy Unia Europejska obciążała auta ze Stanów 10 proc. stawką, czyli czterokrotnie wyższą. Nowa administracja powiedziała jednak "dość", i tak 2 kwietnia ogłosiła kolejną podwyżkę, tym razem o aż 25 punktów procentowych.

Bruksela nie czekała długo z odpowiedzią. Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen rozpoczęła prace nad stosownym planem, jednak niekoniecznie w duchu odwetu. Zaskoczeniem może być fakt, że Unia nie zamierza licytować się USA na cła, a raczej będzie dążyła do złagodzenia obopólnej polityki celnej.

Rozmowy z branżą motoryzacyjną. Jest propozycja rozwiązania konfliktu celnego

We wtorek przewodnicząca KE spotkała się z przedstawicielami europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Rozmowy miały na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie nowych amerykańskich ceł. Jak podała Polska Agencja Prasowa, producenci samochodów, choć zaniepokojeni decyzją Waszyngtonu, apelowali o unikanie eskalacji. Zdaniem branży, najlepszym sposobem na rozwiązanie sporu jest... całkowite zniesienie ceł, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i europejskiej. Taki wariant został też oficjalnie zaproponowany stronie amerykańskiej.

Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie odwetowych taryf mogłoby wywołać efekt domina w globalnych łańcuchach dostaw. Wiele marek korzysta z podzespołów produkowanych w różnych częściach świata – w tym również w Stanach Zjednoczonych. Cła na komponenty mogłyby doprowadzić nie tylko do podwyżek cen, ale też do opóźnień w produkcji i dostawach. Również serwisowanie pojazdów stałoby się zdecydowanie bardziej kłopotliwe. Co więcej, na amerykańskich cłach stracić mogą przede wszystkim marki, które nie mają własnych fabryk na terenie USA. Jedną z nich jest Porsche. W obliczu zawirować w Chinach producent nie może sobie pozwolić na utratę tak dochodowego rynku.

Jak widać, gwałtowne podwyższenie ceł, które Donald Trump traktuje jako kluczowe narzędzie negocjacyjne w relacjach z zagranicznymi partnerami, rzeczywiście zaczyna przynosić rezultaty. Pytanie tylko, czy prowadzenie tak agresywnej polityki zakończy się kompromisem, czy też nowym rozdziałem w handlowej wojnie między Stanami a Unią.